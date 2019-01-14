Nobelli James Watson'ın unvanları, ırkçılık yaptığı için geri alındı

DNA üzerine yaptığı çalışmaları nedeniyle Nobel ödülüne layık görülen ABD'li bilim insanı James Watson'ın tüm onursal unvanları, yaptığı ırkçı yorumlar nedeniyle geri alındı.

Euronews'te yer alan habere göre Watson'un, genlerin siyahlar ve beyazlar arasında entelektüel kapasite ve zeka açısından farklılıklar yarattığını ve bunun zeka testlerinde ortaya çıktığını söylemesi, unvanlarının alınmasına yol açtı.

Daha önce benzer yorumlarına ilişkin uyarılar alan ve eleştirilen Watson, ırkçı yorumlar yapmakta ısrar edince eskiden başkanı olarak görev yaptığı Cold Spring Harbor Laboratuvarları tarafından verilen Emeritus Şansölye ve Oliver R Grace Emeritus Profesörlüğü unvanlarının yanı sıra onursal mütevelli heyeti üyeliğini de kaybetti.

ABD'de yayın yapan PBS kanalında kendisiyle ilgili yayınlanan bir belgeselde Watson, genlerin siyahlar ve beyazlar arasında entelektüel kapasite ve zeka açısından farklılıklar yarattığını ve bunun zeka testlerinde ortaya çıktığını ileri sürmüştü.

LABORATUVARI AÇIKLAMA YAPTI: BİLİM DIŞI VE PERVASIZ

90 yaşındaki moleküler biyologun bu sözlerinin ardından laboratuvarı resmi bir açıklama yayınlayarak yapılan "Bilim dışı, temelsiz ve pervasız kişisel açıklamaların" tamamen reddedildiğini duyurdu. Laboratuvarın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Dr.Watson'ın sözleri kati suretle kurumumuzu, heyetimizi, fakültemizi, çalışanlarını veya öğrencilerini temsil etmez ve bağlamaz. Laboratuvarımız bilimin önyargıları destekleyecek şekilde hatalı ve kötü kullanımını kınamaktadır."

BENZER İFADELERİ NEDENİYLE AÇIĞA ALINMIŞTI

James Watson, Ekim 2007'de Sunday Times gazetesine verdiği mülakatta, "Afrika'nın geleceği konusunda umutsuzum. Zira bütün sosyal siyasalarımız, Afrikalıların zekasının bizimkilerle eşit olduğu esasına dayandırılıyor. Oysa bütün deneyler, bunun böyle olmadığını gösteriyor" demişti. Watson, görüşlerini "Herkesin eşit olmasını isterdim ama siyahlarla çalışmak durumunda olanlar bunun doğru olmadığını anlıyor" sözleriyle sürdürmüştü.

Bu sözleri nedeniyle bilim çevrelerinde büyük tepki toplayan James Watson, ABD'deki araştırma enstitüsündeki görevinden açığa alınmıştı.

SADECE SİYAHLARA DEĞİL KADINLARA KARŞI DA ÖNYARGILI

25 Nisan 1953’te Nature Dergisi’nde yayınlanan ve DNA’nın moleküler yapısını açıklayan kısa makale, James Watson ve Francis Crick'in "DNA yapısının kaşifleri" olarak anılmasına neden oldu.

Ancak, bilim dünyasında çığır açan bu keşif sadece Watson ve Crick’in çalışmalarından ibaret değildi. Rosalind Franklin’in elde ettiği A tipi ve B tipi DNA’ları karşılaştıran Watson ve Crick artık DNA’nın sarmal yapıda olduğunu, çift zincirli olduğunu, içerdiği su miktarını biliyorlardı. Kısa süre içinde Franklin’in deneysel verilerini kullanarak DNA modeline son şeklini verdiler ve makalelerini yayımladılar. Makale bütün dünyada yankı uyandırdı.

1962’de James Watson, Francis Crick ve Maurice Wilkins Nobel Tıp Ödülü’nü paylaşırlarken kimse Rosalind Franklin hakkında tek bir kelime bile etmedi. Franklin’in değeri ancak ölümünden yıllar sonra anlaşıldı. Bilim camiasından bazı insanlar Franklin’in o dönemde haksızlığa uğradığını ve çalışmalarının değerinin bilinmediğini söylediler. Bunun üzerine Watson, İkili Sarmal kitabının yeni baskılarında özür mahiyetinde bir son söz yayımladı. Franklin hakkında ilk izlenimlerinin yanlış olduğunu, onun çok akıllı bir kadın olduğunu yazdı. (DIŞ HABERLER)