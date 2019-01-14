Demokrasi İçin Birlik: Tüm muhalefet güçlerinin birlikteliği önemli

Demokrasi İçin Birlik (DİB) koordinasyonundan Rıza Türmen, Levent Tüzel, Erdoğan Aydın ve Nesteren Davutoğlu, CHP heyetiyle görüşme gerçekleştirdi.

DİB’in yaptığı yazılı açıklamada görüşmeyi şöyle özetledi: Demokrasi güçleri açısından, halkın iradesini özgürce kullanabileceği ve sonuçları da buna uygun oluşacak bir yerel seçim için tüm muhalefet güçlerinin birlikteliğinin önemi vurgulandı.

Demokrasi İçin Birlik Koordinasyon üyeleri Levent Tüzel (solda), Nesteren Davutoğlu (ortada), Erdoğan Aydın (sağda) Fotoğraf: DİB Basın Bülteni

‘31 MART YEREL SEÇİMLERİNE, GENEL SEÇİM HAVASINDA GİRİYOR’

DİB’den yapılan açıklamada, “Ülke, 31 Mart yerel seçimlerine, bir genel seçim havasında giriyor ve sonuçları da mevcut gidişatın pekiştirilmesi veya çözülmesi açısından temel önemde olacak. Demokrasi İçin Birlik inisiyatifinin ilettiği görüşme talebinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından karşılanmasıyla, 9 Ocak çarşamba akşamı yemekli bir buluşma gerçekleştirdik. CHP Milletvekilleri Veli Ağababa ve Özgür Özel'in de katılımıyla gerçekleşen buluşmada, Rıza Türmen, Levent Tüzel, Nesteren Davutoğlu ve Erdoğan Aydın’dan oluşan DİB heyeti, yerel seçimlerin demokrasi için bir imkana çevrilmesi amacıyla önerilerini iletti” ifadeleri kullanılarak görüşmenin detayı verildi.

"HDP’Yİ DIŞLAYAN İTTİFAK DEMOKRASİYİ TEMSİL EDEMEZ"

“HDP’yi dışlayan bir ittifakın demokrasiyi temsil edemeyeceği ve tek adam rejimine karşı memleketin ihtiyacı olan başarıyı elde etmesinin de mümkün olamayacağı yönündeki kaygılarımız iletildi” diyen DİB heyeti, “Tüm başkan adaylarının, katılımcı demokrasiye bağlı bir yönetim modeline uyma konusunda taahhütleri ve buna uygun bir seçim çalışması yapması, DİB için temel önemdedir ve bu çerçevede yerel yönetim planlamasına katkı sunmak istemektedir” denildi.

‘TEK ADAM TARAFINDAN TEK YANLI KARARLARLA VERİLEN HİZMET, HALKIN VE KENTLERİN DEĞİL, SADECE YANDAŞLARIN ÇIKARLARINI GÖZETİR’

DİB’in açıklamasında, “Tek adam tarafından tek yanlı kararlarla verilen hizmetin halkın ve kentlerin değil, sadece yandaşların çıkarlarını gözettiği, dolayısıyla muhalefet adaylarının, mahalle meclislerinin oluşturulması yönünde bir irade sergilemesi istendi. İktidar, kimlikler üzerinden sıkı bir kutuplaşma ve tahribat yaratması yanında, ağır bir ekonomik krize ve büyük bir sınıfsal adaletsizliğe yol açıyor” ifadeleri kullanıldı.

‘DİB, KÖPRÜ GÖREVİNİ GERÇEKLEŞTİRMEYE HAZIR’

Muhalefetten beklentilerinin çoğulcu, sosyal ve katılımcı bir belediyecilik örneğiyle, ezilmiş, dışlanmış, ötekileştirilmiş kitlelerin güçlendirilmesi olduğu belirtilen açıklamada, DİB'in, diğer sivil ve siyasal kuruluşlarla işbirliği içinde üzerine düşecek köprü görevini gerçekleştirmeye hazır olduğu belirtildi.

DİB, sorunların saptanması ve çözülmesine dair önerilerinin, CHP yöneticileri tarafından olumlu karşılandığını açıkladı.

Demokrasi İçin Birlik önerilerini şöyle sıraladı: