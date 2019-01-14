14 Ocak 2019 16:48
9 ilde 'FETÖ' operasyonu: 10 asker gözaltında
Dersim merkezli 9 ilde 'FETÖ' operasyonu kapsamında 10 muvazzaf asker gözaltına alındı.
Fotoğraf: Ömer Yıldız/AA
Dersim'de Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 10 muvazaf asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Karar üzerine güvenlik güçleri tarafından Dersim merkezli Hatay, Kırklareli, Ankara, İzmir, Balıkesir, Nevşehir, Bursa ve Sakarya'da eş zamanlı operasyon yapıldı.
DHA'nın haberine göre operasyonda, 10 muvazzaf asker gözaltına alındı. Şüphelilerin Dersim'de emniyete getirildikleri ve sorguya alındıkları belirtildi. (HABER MERKEZİ)
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