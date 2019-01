Cranberries, Dolores'in anısına yeni albümden bir şarkı yayınlayacak

The Cranberries grubu, Dolores O’Riordan’ın ölüm yıl dönümünde (15 Ocak) yeni albümden bir şarkı yayınlayacak.

İrlandalı ünlü müzik grubu The Cranberries, web sitesinde "Cranberries'in yeni albümü 'In The End' hakkında bir mesaj" başlıklı yazıyla, Dolores O'Riordan'ın anısına yeni albümlerinden ilk şarkıyı 15 Ocak'ta yayınlayacağını duyurdu. O'Riordan'ın ölümünün üzerinden geçen bir yılı değerlendiren grup üyeleri Noel Hogan, Fergal Lawler ve Mike Hogan söz konusu duyuruda, "Bizim için çok duygusal bir süreçti. Bu şarkıları asla canlı olarak çalamayacağımızı bilmek, bu süreci daha da zorlaştırdı. Aynı zamanda, bir Cranberries albümünde birlikte çalıştığımızda aynı stüdyoda olacağımızı bilerek çok büyük bir sonuç duygusu vardı” ifadelerini kullandı.

"BU ALBÜMÜ DOLORES'E ADADIK"

Dolores’in 15 Ocak 2018’de beklenmedik bir şekilde hayatını kaybetmesinin ardından grubun tüm planları beklettiği belirtildi. Duyuruda şu şu ifadeler kullanıldı: "Zaman geçtikçe, yakın dostumuzu ve grup arkadaşımızı en iyi şekilde nasıl onurlandırabileceğimizi düşünmeye başladık. Bu çok acı verici bir süreçti. Dolores'in şarkıları canlı söylemek umuduyla nasıl umut dolu olduğunu hatırladık ve yapılacak en anlamlı şeyin onunla başladığımız albümü bitirmek olduğunu fark ettik. Onun istediği şeyin bu olduğunu hissettik. Dolores'in ailesiyle de bu fikrimizi paylaştık”

Grup üyeleri ayrıca, Dolores'in ailesine ve hayranlarına da teşekkür etti: “Dolores'in ailesine, arkadaşlarına ve grupla birlikte çalışan herkese teşekkür etme şansını kullanmak istiyoruz. Neredeyse 30 yıldır yanımızda olan hayranlarımıza da teşekkür ederiz; siz olmadan bunların hiçbiri mümkün olmazdı. İnanılmaz bir yolculuk oldu. Bu albümü sevgili arkadaşımız Dolores'e adadık. Müziğiyle hep bizimle birlikte olacak” dediler.

DOLORES O’RİORDAN KİMDİR?

The Cranberries grubunun solisti Dolores O'Riordan | Fotoğraf: Flickr (CC-BY-NC-ND-2.0)

İrlandalı şarkıcı ve söz yazarı Dolores O’Riordan, İrlandalı müzik grubu The Cranberries’in dünya çapında tanınmasında 13 yıl boyunca başrol oynadı. O’Riordan, 1990 yılında The Cranberry Saw Us grubuna solist olarak seçildi. (Grubun adı daha sonra The Cranberries olarak değiştirilmiştir.)

90'larda sürekli değişen saç rengi ve şekilleri ile tanındı. O dönem adeta bir moda akımı yaratan O'Riordan’ın sahnede çıplak ayakla şarkı söylemesi de onu pek çok rock müzisyeninden ayıran özelliklerden biriydi.

90’lı yıllarda dünya çapında ün kazanan grup, 2002 yılında dağıldı. 2009 yılında yeniden bir araya gelerek Şubat 2012’de 6. stüdyo albümleri olan Roses’ı çıkardılar. Bu albüm ile dünya turnesine çıkan grup, İstanbul ve İzmir’de de konser verdi.

The Cranberries, Nisan 2017’de İrlanda Oda Orkestrası ile birlikte kaydettikleri, eski şarkılarının yeni yorumlarını içeren Something Else albümünü yayımladı. Ancak ABD ve Avrupa turnelerini O’Riordan’ın olumsuz sağlık koşulları nedeniyle iptal etmişti. Grup o dönem yaptığı açıklamada, O’Riordan’ın “devam eden sırt probleminden” dolayı acı çektiğini ve doktorların ona yaklaşan konserlerini iptal etmesini tavsiye ettiğini bildirmişti.

MÜCADELE İLE GEÇEN BİR ÖMÜR

O’Riordan, 2013 yılında verdiği bir röportajda 8 yaşından itibaren dört yıl boyunca cinsel tacize maruz kaldığını, bu yüzden depresyona girdiğini anlatmıştı. Yaşadığı travmayı, “Anoreksiya oldum, depresyona girdim ve çöktüm. Neden kendimden nefret ettiğimi biliyordum. Neden kendimi kustuğumu biliyordum. Neden yok olmak istediğimi biliyordum.” sözleriyle dile getirmişti.

2015 yılında kendisine bipolar bozukluk tanısı konduğunu ve kariyeri boyunca depresyonla mücadele ettiğini de söylemişti. 2013 yılında intihar girişiminde bulunduğunu da belirten O’Riordan, üç çocuğu için hayata tutunmaya çalıştığını aktarıyordu.

O'Riordan, 15 Ocak 2018’de 46 yaşındayken, İngiltere’nin başkenti Londra’da bir otel odasında hayatını kaybetti. O'Riordan'ın ölüm nedenin, alkol zehirlenmesine bağlı boğulma sonucu olduğu açıklanmıştı.

90’LARIN UNUTULMAZ ŞARKILARI: LINGER VE ZOMBIE

Rock müzisyenleri arasında önemli bir yere sahip olan O’Riordan, nevi şahsına münhasır sesiyle; Zombie, Linger, Ode to My Family, Dreams, Animal Instinct ve When You’re Gone gibi unutulmaz şarkılara hayat vermişti.

Dolores O'Riordan, son sosyal medya paylaşımını 4 Ocak’ta Twitter üzerinden yapmış; kedisiyle olan bir fotoğrafını paylaşarak şu notu yazmıştı: “Güle güle Gio. İrlanda’dan ayrılıyoruz.”

bye bye Gio. We're off to Ireland pic.twitter.com/d6HKOFJqGB — Dolores O'Riordan (@DolORiordan) 4 Ocak 2018

