Sebahat Tuncel ve Selma Irmak da açlık grevine başlıyor

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel ile HDP eski Milletvekili Selma Irmak yarından itibaren bulundukları Kandıra Cezaevi’nde eyla Güven'in talebine destek için süresiz-dönüşümsüz açlık grevi eylemine başlayacak.

Tuncel ve Irmak, gönderdikleri mesajlarında şu ifadelere yer verdi: "Leyla Güven arkadaşımızın başlattığı süresiz ve dönüşümsüz açlık grevi 68'inci gününde ve bütün cezaevlerinde yeni katılımlarla direniş büyüyerek devam ediyor. Leyla Güven'in talebi bireysel değil, toplumsal bir taleptir. Milyonlarca Kürdün ve demokrasi, barış ve özgürlük isteyen milyonların talebidir. Sayın Öcalan'ın kardeşi ile yapmış olduğu yarım saatlik görüşme önemlidir. Ancak bu tecrit ve izolasyon politikasının son bulduğu anlamına gelmemektedir. Mutlak tecrit ve izolasyon politikasının son bulması için bizler de 15 Ocak'tan itibaren süresiz-dönüşümsüz açlık grevi eylemine başlıyoruz. Mutlak tecrit son bulana kadar eylemselliğimizin devamı konusundaki kararlılığımızı belirtmek istiyoruz. Tüm demokrasi güçlerine açlık grevi direnişçilerinin taleplerinin karşılanması için dayanışmaya ve mücadeleyi yükseltmeye çağırıyoruz."

Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması talebiyle 8 Kasım'da süresiz-dönüşümsüz açlık grevi eylemine başlayan DTK Eşbaşkanı ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in açlık grevi eylemi ise 68. gününde sürüyor.

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