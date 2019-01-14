Native Reklam Şirketi Ligatus, Türkiye’deki faaliyetlerini durduruyor

Native Reklam Şirketi Ligatus, Türkiye’deki faaliyetlerini 1 Mart 2019 itibarıyla sonlandırma kararı aldı.

Ligatus önümüzdeki dönemde Avrupa kıtasındaki genişlemesini tamamlamayı planlıyor ve önümüzdeki dönemde öncelikli olarak bu pazarlara odaklanacak.

Ligatus Türkiye’nin Genel Müdürü Emre Faks, yaptığı kısa açıklamada şunları kaydetti: “Türkiye’ye olan güvenimiz en üst düzeyde devam ediyor. Türkiye pazarını yakından takip etmeye devam edeceğiz. 6 senelik sürede işbirliği yaptığımız tüm ortaklarımıza bize olan güvenleri için çok teşekkür ederiz.” (HABER MERKEZİ)