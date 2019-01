“SGK akciğer kanseri ilaçlarını neden ödemiyor?”

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından cevaplandırılmasını talep ettiği soru önergesinde Akciğer kanseri hastalarının pahalı olan yeni nesil ilaçları SGK tarafından karşılanmaması nedeniyle maddi açıdan ilacı alamayacak durumda olan dar gelirli yurttaşların yaşamlarını yitirdiğini belirterek; “Türkiye’de devlet hastanelerinde ana tedavi yöntemi olarak kullanılan Kemoradyoterapi tedavileri birçok insanda istenilen başarıyı sağlayamazken kullanımına devam edilmektedir. Bir çok hastanın ise kan değerlerinin düşmesi gibi nedenlerden dolayı kemoterapi tedavilerini dahi alamaz durumda oldukları bilinmektedir. Özellikle tedavi süreçleri hasta ve hasta yakınları için zorlu ve yorucu bir süreç olmaktadır. Akciğer kanseri tedavisinde başarı oranı yüksek olduğu bilinen yeni nesil ilaçlardan Keytruda adlı ilacın, metastatik baş boyun tümörlerinde, kanserin son evresinde kullanılan ve muadili olmayan, ömrü uzatan; uzatırken kemoterapi gibi vücut üzerine şiddetli yan etkiler yaratmayan, insanca yaşama hakkını veren bir ilaç olduğu ve Avrupa’da akciğer kanseri hastalıklarında sıklıkla kullanılan, başarı oranının çok yüksek olduğu bilinmesine rağmen SGK tarafından ücretinin karşılanmaması yüksek fiyatı dolayısıyla çoğu akciğer hastasının ilaca ulaşamaması dolayısıyla ölüme terk edilmelerine neden olmaktadır” dedi.

SGK’nin Sağlık Uygulama Tebliği’ne ilişkin yapılan düzenleme ile kanser tedavisi, cerrahisi ve ilaçlarına ilişkin her türlü ilave ücret ve fark ödemesinin kaldırıldığı, yapılan yeni düzenlemeler ile hastalara bu hastalıkla mücadelede her an yanlarında olma sözünün yerine getirildiği AKP Hükümeti tarafından açıklandığını hatırlatan Kemalbay Pekgözegü şunları söyledi:

“Fakat kanser hastası yakınları olanlar bazı ilâçları ücretsiz alamadıklarını ve hastalığın evresi ve türüne göre uygulamaların değiştiğini iddia etmektedirler. Gazete Duvar’ın 7 Ocak 2019 tarihindeki haberine göre; İzmir, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi’nde beyin cerrahı olarak görev yapan Doç. Dr. Arif Ösün’ün Sağlık Bakanlığı’nın onayı ile SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) tarafından çeşitli gerekçelerle ilaç bedellerinin ödenmemesi üzerine mahkemeye başvurmuş ancak mahkeme kararına rağmen SGK ödeme yapmamıştır. Türkiye’de birçok akciğer kanseri hastanın Sağlık Bakanlığı ve SGK’ya başvurularına ‘üzerinde çalışıyoruz’ bilgisi verildiği bizzat hastalar tarafından bildirilmektedir.”

CEVAPLANDIRILMASI İSTENEN SORULAR