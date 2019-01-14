HDK: Demokrasi için muhalefetin güçlerini birleştirilmesi gerekiyor

Halkların Demokratik Kongresi (HDK), hafta sonu yapılan 9.Olağan Genel Kurulu Sonuç Bildirgesi'ni yayımladı. “Emek, Barış, Özgürlük: Faşizme Karşı Toplumsal Direniş” şiarıyla Ankara’da toplanan HDK 9. Olağan Genel Kurulu'nun başta Leyla Güven olmak üzere, baskı ve tecrit koşulları altında tutulan 7 bini aşkın kişiye ithaf edildiği açıklandı.

Tecridin son bulması için mevcut direnişin toplumsallaşması, derinleşmesi ve güçlendirilmesi için mücadelenin büyütüleceği ilan edilen bildirgede, AKP iktidarının adım adım faşizmi kurumsallaştırdığına, Kürt sorununda savaş politikalarına geri dönüş yapıldığına dikkat çekildi. DBP ve HDP'li belediyelere atanan kayyumlarla birlikte sürecin siyasi soykırıma dönüştürüldüğü ifade edilen bildirgede, demokrasiyi kazanmak için muhalefetin tüm bileşenleriyle güçlerin birleştirilmesi ifade edildi.

‘BARIŞ TALEBİ ACİL İHTİYAÇ’

Bildirgede, “MHP destekli AKP-Saray rejiminin ‘bekâ söylemi’ altında normalleştirdiği ötekileştirme, düşmanlaştırma, kutuplaştırma siyaseti ve bunun yarattığı kültürel-toplumsal iklim sadece bununla da sınırlı kalmamakta; kadınlara, LGBTİ+’lara, çocuklara, hayvanlara şiddeti olağanlaştırmaktadır. Kadınlar tacize ve tecavüze uğrarken, katledilirken, çocuklar istismara mazura kalırken ve LGBTİ+’lar nefret suçlarının kurbanı olurken iktidar kılını kıpırdatmamaktadır” ifadelerine yer verildi. Menbic’e ve Rojava’ya operasyon hazırlıklarına dikkat çekilen bildirgede, “Halklar için ölüm, gözyaşı, yıkım ve sürgün demek olan operasyona karşı barış talebini yükseltmek acil görevimizdir” açıklamaları yer aldı.

‘DEVRİMCİ DURUM İÇİN HAZIRLANMAK HDK’NİN GÖREVİ’

Fransa'daki sarı yeleklilerin eylemine de dikkat çekilen bildirgede, “Bugün Fransa’da Sarı Yelekliler Hareketi’nin gösterdiği gibi kitleler sistemin kendi üzerlerine giydirmek istediği deli gömleğini yırtıp atmak noktasında kararlılığa sahiptir. Tüm dünya faşizm ile devrim arasındaki salınımda büyük ölçekli kitle hareketlerine tanıklık ederken devrimci durum için hazırlanmak HDK’nin görevidir” şeklinde ifadelere yer verildi.

‘EMEKÇİLER DÖRT BİR YANDA İSYANDA’

Türkiye’de enflasyon, işsizlik, açlık ve yoksulluk sınırının altındaki hane halklarının sayısının her geçen gün arttığı, sosyal harcamaların azaldığı ve emekçiler üzerindeki baskıların saldırı boyutuna ulaştığı belirtilen bildirgede, “OHAL döneminde kendileri sayesinde grev olmadığını büyük bir övünçle söylemekten çekinmeyen iktidar, en son İZBAN grevini yasaklamıştır. Ancak emekçiler ülkenin dört bir köşesinde isyandadır; 3. Havalimanı’nda, Flormar’da, Cargill’de, Makro’da, Toki’de direnmektedir. Krizin yükünü emekçiler değil, krize yol açanlar ödemelidir. Halkların Demokratik Kongresi, bu direnişlerin başarıya ulaşması için her türlü dayanışmayı göstermek konusunda kararlıdır” ifadeleri yer aldı.

‘DİYANET KAPATILMALI’

Bildirgede, eğitim, sağlık alanındaki ticarileşme politikalarına dikkat çekilerek, AKP’nin sosyal yardım ve inayete dayalı uygulamalarının halkın refahını temin edecek hak temelli sosyal politikalar olmadığı ifade edildi. Bildirgede, “Toplumun AKP-MHP ideolojisi doğrultusunda dönüştürülmesinde ve muhafazakârlaşmasında başat rol yüklenen Diyanet; Alevileri yok sayan, kadınlara dair cinsiyetçiliği meşrulaştıran, bilimsellik karşıtı fetvalar üretmektedir. Tüm toplumun vergileriyle finanse edilen ancak bizatihi varlığıyla ve işleyişiyle ayrımcılık üreten Diyanet kapatılmalıdır” denildi. Kentlerin rant politikalarıyla talan edildiği belirtilen bildirgede, ekoloji mücadelesinde de ortaklaşma ve dayanışmanın acil görevlerden biri olduğu vurgulandı.

‘31 MART SİSTEMİ OYLAYACAK BİR REFERANDUMA DÖNÜŞMELİ’

31 Mart yerel seçimlerinin kayyımlarla halk iradesinin gasp edilişine cevap vermek için önemli bir fırsat olduğu vurgulanan bildirgede, “Halkların Demokratik Kongresi, fikriyatında ve pratiğinde seçimleri aşan bir siyasallığı savunmakla birlikte, bu seçimlerin sistemi oylayacak bir referanduma dönüştürülmesi için emekçilere, ezilenlere ve Türkiye halklarına çağrıda bulunur” ifadelerine yer verildi. (Ankara/EVRENSEL)