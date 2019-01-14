HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli: Görüşme çok kısa yeterli değil

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Abdullah Öcalan’ın kardeşi ile yaptığı 15 dakikalık görüşmeye dair Mezopotamya Ajansı’na (MA) yaptığı açıklamada Öcalan’ın sağlığı hakkında haberdar alınmasının önemli olduğu söyledi. Temelli, görüşmenin çok kısa olduğunu ve kesinlikle yeterli olmadığını belirtti.

PKK Lideri Öcalan’ın, kardeşi Mehmet Öcalan ile yaptığı görüşmenin kesinlikle tecridin sonlanması anlamına gelmediğine vurgu yapan Temelli, “Çok açık ve net olarak söylüyorum; tecrit koşulları 20 yıldır devam ediyor. Yani tecrit dediğimiz meseleyi iyi tanımlamak, iyi anlamlandırmak lazım. Tecrit dediğiniz mesele, bir aile görüşüyle aşılabilecek mesele değildir” ifadesini kullandı.

İKTİDAR ADIM ATMALI

HDP Hakkari milletvekili Leyla Güven’in başlattığı birçok cezaevine yayılan açlık grevleri ise 68. gününü tamamladı. Van’da bulunan demokratik kitle örgütleri basın açıklaması yaparak tutuklu ve hükümlülerin taleplerinin karşılanması çağrısında bulundu. KESK binasında yapılan açıklamada konuşan KESK Dönem Sözcüsü İbrahim Çelik “Susarak ölümlere tanıklık eden vicdanı yaralanmış ölümlere ortaklık etmiş bir kuşak olmamak adına daha çok sorumluluk üstlenmek durumunda olduğumuzu tüm kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz” dedi.

Açlık grevindeki tutukluların sağlıklarının tehlikeye girmemesi için iktidarın sorunları çözmeye davet edildiği açıklamaya KESK’e bağlı sendikaların yanı sıra EMEP, HDP, DBP, AHTAMARA Kadın Platformu, TMMOB, Genel-İş, İHD, DİSA-DER’de katıldı. (HABER MERKEZİ)