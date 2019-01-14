Ege Üniversitesi’nde 19 Aralık 2013’te yaşanan olaylarda 44 öğrenciye, 5 yıl sonra dava açıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, ‘sol bölücü grup’ olarak tanımlanan öğrencilere, “Kamu malına zarar vermek”, “2911 Sayılı yasaya muhalefet etmek” iddiasıyla dava açıldı. Karşıt görüşlü olarak ifade edilen 800 kişilik gruptan ise kimse iddianamede yer almadı.

Olayın üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen, 2018 yılında hazırlanan iddianame, mahkeme tarafından kabul edildi. İddianamede, somut delil olarak TOMA, ses yayın aracı ve panzeri kullanan polisler ile Mehmet Şerif T., Erhan D., Tayfun T., Süleyman Ş. adlı kişilerin “müşteki” olarak ifadeleri dosyaya eklendi.

'DİĞER GRUP MASUM GÖSTERİLMİŞ’

Hakkında dava açılan öğrencilerden Gamze Yentür, 5 yıl sonra olayların mahkemeye konu olmasını ‘ironik’ buldu. Davayla öğrencilere gözdağı verilmek istendiğini ifade eden Yentür, “Dava açılan öğrencilerin çoğu, olayın ayrıntılarını dahi hatırlamıyor, çoğumuz mezun oldu. Nedense iddianamede birbiriyle çatıştığı söylenen sağ ve sol görüşlü öğrenci gruptan sadece sol görüşlü öğrenciler sanık olarak yer alıyor. İlginçtir ki sağ görüşe mensup 800 öğrenci ve çevik kuvvete karşı 150 kişilik bir sol görüşlü öğrenci gruptan bahsediliyor. Sanki her şeyi sol görüşlü grup yapmış, sayıca oldukça fazla olan diğer grup 'masum' gösterilmiş. Fakat suçlamaları kabul etmiyoruz” dedi.

Saldırının kendilerine yapıldığını dile getiren Yentür, “Şu veya bu gruptan sürekli saldırıya uğruyorduk. Asıl, bizim güvenliğimiz tehlikedeydi. İddianameyle hakkımızda mahkemeye karşı ön bir algı oluşturulmak isteniyor. Halbuki hukuksal açıdan da bu yanlış bir durumdur. Hepsi polis fezlekelerinden oluşan görüşlerdir. Üniversite gençliği bu topraklarda hep haksızlıklara karşı duran ve karşı gelen olmuştur. Öğrenciler olarak herkesi bu davada yanımızda olmaya, bize destek vermeye çağırıyoruz” diye konuştu.

Davanın ilk duruşması, 29 Ocak günü, 11’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek. (İzmir/MA)