CHP’li Ali Mahir Başarır: Vatikan’ın Mersin’deki kazı ile ilişkisi ne?
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Mersin’in Tarsus ilçesinde sürdürülen gizemli kazı çalışmasını TBMM gündemine taşıdı.
Ekran görüntüsü DHA'ya ait videodan alınmıştır.
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Tarsus'da yapılan 'gizemli kazı'yı Meclis gündemine taşıdı. Başarır, “Recep Tayyip Erdoğan’ın Vatikan ziyareti esnasında Aziz Paul’un kayıp İncil’ini Papa Franciscus'a teslim ettiği iddiaları doğru mudur?” diye sordu.
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Tarsus'da yapılan 'gizemli kazı'yı Meclis gündemine taşıdı. Başarır, “Recep Tayyip Erdoğan’ın Vatikan ziyareti esnasında Aziz Paul’un kayıp İncil’ini Papa Franciscus'a teslim ettiği iddiaları doğru mudur?” diye sordu.
Mersin'de yapılan gizemli kazı, yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) taşındı. CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın yanıtlanmasını istediği sorular şu şekilde:
- Tarsus ilçesinde yapılan bu kazının MİT ve özel harekât polislerinin gözetiminde gizlice yürütülmesinin gerekçeleri nelerdir?
- Söz konusu yapılan kazı sonucunda neler bulunmuştur? Kazı esnasında basında ve sosyal medyada iddia edildiği gibi Aziz Paul'un kayıp İncil'i, kral mezarı, altın, vs gibi tarihi ve kültürel açıdan değerli eşyalar bulunmuş mudur?
- Kazıda bulunanların envanteri şu an nerededir? Kazıdan çıkarılanlar nerede muhafaza edilmekte, saklanmakta ya da sergilenmektedir?
- Vatikan'ın bu define ile özel ilgilenip ve bu konuda gerekli hassasiyetin gözetilmesi yönünde ya da kazı ile ilgili Türkiye'ye herhangi bir yazılı talepte bulunmuş mudur? (HABER MERKEZİ)
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