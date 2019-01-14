Almanya’da NSU Davası avukatına ikinci tehdit mektubu

Almanya’da geçtiğimiz yaz aylarında Frankfurt emniyetinde görevli polisler tarafından “NSU 2.0” imzasıyla tehdit mektubu gönderilen Avukat Seda Başay Yıldız’ın ikinci kez tehdit edildiği ortaya çıktı.

Süddeutsche Zeitung’da yer alan habere göre, yine faksla gönderilen ikinci tehdit mektubunda bu kez Seda Başay Yıldız’ın eşi, kızı, annesi ve babasının ismi yer aldı.

Kendisinin dışındaki aile bireylerinin hiç birisinin kamuya açık alanlarda bilgilerinin olmadığını ifade ederek, “79 yaşındaki babamın Facebook ya da başka bir yerde hesabı yok” dedi.

Başay Yıldız, bilgilerin yine polis kaynaklarına ulaşılarak elde edildiğini, dolayısıyla ikinci tehdidin de polisten gelmiş olabileceğinden şüpheleniyor.

POLİSTEN BAŞAY’A ‘SİLAH AL’ TEKLİFİ

Başay Yıldız’a ilk tehdit mektubunu gönderenlerin polis olduğunun ortaya çıkması üzerine yapılan aramada polislerin yazışmalarında ırkçı paylaşımlarda bulunduğu da tespit edilmişti. Beş polis görevden alınmıştı. Olayın ortaya çıkmasından sonra Frankfurt Savcılığı soruşturma başlatmıştı. Savcılık soruşturmanın selameti için bilgileri kamuoyuna paylaşmayı ise reddetti.

İlk tehditten sonra Başay Yıldız’ı ziyaret eden emniyet görevlileri ise şu an kendisine yönelik somut bir tehdidin bulunmadığını ifade ederken, koruma amaçlı olarak ruhsatlı silah almasını önerdiler. Süddeutsche Zeitung’da yer alan habere göre Başay Yıldız buna tepki göstererek, Almanya gibi bir ülkede polisin yurttaşların can güvenliğini sağlamakla görevli olduğunu, avukat olarak kendisinin silah almaya niyetinin olmadığını bildirdi.

NSU DAVASI MÜDAHİL AVUKATI

Avukat Başay Yıldız, 2000 - 2007 yılları arasında 8’i Türkiye’den olmak üzere 10 kişiyi öldüren ırkçı terör örgütü davasında, ilk kurban Enver Şimşek’in ailesinin avukatlığını yapıyordu. Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi’nde görülen dava 12 Temmuz 2018’de tamamlanmıştı. Başay Yıldız, ayrıca Almanya tarafından sınır dışı edilen Usame Bin Ladin’in Tunuslu koruması Sami A.’nın da avukatlığını yapıyor. Başay Yıldız, Bochum şehir idaresini mahkeme kararı olmadan sınır dışı işlemini yaptırdığı için 10 bin Avro para cezasına çarptırılmasını sağlamıştı. (Köln/EVRENSEL)