Üniversiteliye günde 1 lira zam yapıldı: Zam güncellenmeli

Ekin Yoldaş KALI

Ankara

Öğrenim kredisi ve bursları bu yıl yapılan 30 TL zam ile 500 TL oldu. Günde sadece 1 TL’ye tekabül eden zamma tepkili olan öğrenciler artan hayat pahalılığı karşısında zammın bir karşılığı olmadığını anlatıyor. Öğrenciler, burs ve kredilerini çektikleri Ziraat Bankası'nın futbol kulüplerinin milyarlarca lira borcunu üstlenecek olmasına dikkat çekerek, “Ellerindeki imkanları biz öğrencilere kullanmadıkları gerçeğini gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu.

"KULLANILMIŞ KAĞITLARDA BOŞ YER ARIYORUZ"

ODTÜ Biyoloji Bölümü Hazırlık öğrencisi Melisa, yapılan zammın enflasyon rakamları ile karşılaştırıldığında yeterli olmadığını en temel ihtiyaçları olan kâğıdı alırken bile iki kere düşündüklerini söyleyerek “Önceden kullandığımız kağıtlarda boş yer arar olduk” dedi.

ODTÜ İktisat Bölümü Hazırlık öğrencisi Akbay ise öğrenci zammın enflasyon oranında arttırılarak ve öğrencilerin asgari giderlerini karşılanabilecek düzeye getirilmesini isteyerek öğrenciler olarak tiyatro, spor gibi sosyal faaliyetleri çoktan gözden çıkardıklarını dile getirdi. ODTÜ İktisat Bölümü birinci sınıf öğrencisi Can Adak ise, bir buçuk senedir KYK bursunu tam olarak eline alamadığını anlatarak burslara en az 250-300 TL zam yapılması gerektiğini belirtti.

"İŞTE ÇALIŞMAK DA YETMİYOR"

Evde kaldığını belirten Hacettepe Eğitim Fakültesi öğrencisi yaşadıklarını şu sözlerle anlatıyor “Ben mutfak alışverişinden doğalgaza, yol parasından kitap harcamalarına kadar artan fiyatlar karşısında ne yapacağımı bilemiyorum. Hem okuyup hem işe girmeyi denedim ama o da yetmedi. İşte çalışmak zorunda olan bir öğrenciye aldığı maaş bile yetmezken 30 TL zammın kime nasıl bir katkısı olabilir?” Herşeye zamlanırken kredi ve burslara yapılan zammın bir etkisinin olmadığını ifade eden öğrenci “Bize 30 liralık zam reva görülürken, burslarımızı çektiğimiz devlet bankası koskoca futbol kulüplerinin borçlarını üstleniyor. Yani ellerindeki imkanları biz öğrencilere kullanmadıkları gerçeği ortada” değerlendirmesinde bulundu.

"MEMLEKETE NASIL GİDECEĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM"

Dönem başında yurtlardaki yemek fişlerine yapılan zamların da büyük bir olaymış gibi duyurulduğunu ama yurtlara gelince yedikleri her yemeğe zam geldiğini gördüklerini hatırlatan Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü öğrencisi “Eskiden 3 tabak yemek alabiliyorsak şimdi onu da alamıyoruz. Krediye yapılan zamlar da yine aynı şekilde enflasyonun bu kadar fazla olduğu, krizin her yerden vurduğu bu zamanlarda yapılan zam da bir işe yaramıyor. İhtiyaçlarımız eskiye göre daha da karşılanamaz durumda” diye konuşarak ara tatil için memleketine gideceğini ancak artan bilet fiyatları yüzünden nasıl gideceğini düşündüğünü söyledi.

"BU PARAYLA YAZI TURA ATILIR"

Ankara Üniversitesi İktisat Bölümü'nden bir öğrenci ise aldığı burs ve aylık harcama listesini karşılaştırıyor “ Kaldığım KYK yurdunun aylık ücreti 280 TL. Yurt ve üniversitede yediğim yemekten sonra cebime burstan 130 TL kalıyor. Yol parası da aylık 105 TL. Benim cebimde ay sonunda burstan kalan sadece 25 TL. Onunla da yazı tura atmaktan başka bir şey yapamazsın” dedi. Ankara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi Bölümü'nden bir öğrenci ise burslara en az enflasyon oranında zam yapılması gerektiğini söyledi. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi ise ailede sadece babasının çalıştığını onun da asgari ücret aldığını belirterek “Buna rağmen bana burs çıkmadı. Yurt parasından ulaşıma, yemekhaneden kırtasiye harcamalarına kadar her şeye zam geldi. Çoğu arkadaşım kredi/burs almalarına rağmen ihtiyaçlarını karşılayamıyor ve yarı zamanları işlere giriyor” diye konuştu.