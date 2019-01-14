Bornova Kadın Dayanışma Derneği açıldı

İzmir’in Bornova ilçesinde yaklaşık bir yıldır fili olarak film gösterimleri, 25 Kasım ve 8 Mart gibi günlerde etkinlikler düzenleyerek faaliyet yürüten Bornova Kadın Dayanışma Derneği (BORKAD) resmi olarak açılışını gerçekleştirdi. Atatürk Mahallesinde bulunan dernek binasının açılış etkinliğine mahallede oturan kadınların yanı sıra BEKEV, İnsan Hakları Derneği (İHD), Dersimliler Derneği, Disk Genel İş 7 Nolu Şube, Eğitim Sen 4 Nolu Şube, SES, BES, Emek Partisi, CHP ve Yeşil Sol Partisi temsilcileri de katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Dernek Yönetim Kurulu Üyesi İmren Şimşek, “Bornova Kadın Dayanışma Derneği olarak uzunca bir süredir bir aradayız. Her şeyden önce kadınlar olarak yaşadığımız tüm sorunlara karşı dayanışmak için bir aradayız. Ama aynı zamanda kadına yönelik şiddet başta olmak üzere kazanımlarımıza yönelik saldırılara karşı, birlikte mücadele edebilmek için de buradayız” dedi.

Resmi enflasyon rakamlarının yüzde 25'lerde cebe yansıyan rakamların ise yüzde 40'larda olduğu bir süreçte kadın işsizlik oranının arttığını dile getiren Şimşek, “Biz kadınlar güvencesiz ve ucuz iş gücü olarak görülüyoruz, diğer yandan işten ilk atılacaklar listesinde ilk sırada biz kadınlar yer alıyoruz. Mahallede yaşayan kadınların çoğu, yaşlı ve çocuk bakımı yükü altında eziliyor. Eğitim ve sağlığın paralı hale gelmesi, sosyal politikaların sadece yardımlara sıkıştırılması ve giderek artan yoksullaşma sonucu, kadının üzerindeki bakım yükü de artıyor" dedi.

‘BİRLİKTE MÜCADELE EDEEĞİZ’

Kadın düşmanı politikalar sonucu kadına yönelik şiddetin son 10 yılda yüzde 400 arttığını ve çocuk istismarı vakalarının da giderek çoğaldığına dikkat çeken Şimşek, “Mahalle yaşamında da evlere sıkışmış durumdayız. Bir birimize temas edebileceğimiz bir olanağımız dahi yok. En azından derneğimiz kurulmadan önce öyle idi. Biz farklı inanışlara, farklı dillere, farklı siyasi düşüncelere sahip olsak da kadın olmaktan kaynaklı sorunlara karşı birlikte mücadele etmek gerektiğine inanan kadınlar olarak buradayız. Şimdi tek başına göğüslediğimiz sorunlarımıza karşı hep birlikte mücadele edeceğiz” dedi.

Dernekte koro, resim, yaratıcı drama, sepet örme, takı kursu ve ilk yardım eğitiminin gerçekleştirileceği ifade edildi. Ayrıca Ekmek ve Gül Dergisi ve Kocaeli Ekmek ve Gül Dayanışma Derneği tarafından gönderilen destek mesajları okundu. (İzmir/EKMEK VE GÜL)