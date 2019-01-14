Malatya’da ‘poşet’ tartışması: Önce ormanlar korunsun

Arzu YALTAGİL

Hivda TAŞ

Malatya

Yeni yılla beraber Türkiye’de poşetler paralı oldu. Amacın poşetlerden bir kazanç sağlamak olmadığı, çevre kirliliğine karşı plastik poşet kullanımını caydırmak olduğu söylendi. Biz de Malatya’daki yurttaşlarla plastik poşetlerin paralı olması ve bu uygulamanın amaçlarına dair sohbet ettik.

Bir giyim mağazası çalışanı Suat Sağtürk, bu uygulamayı samimi bulmadığını söyledi. Sağtürk, “Resmen ticaret yapıyorlar. Devletin ekonomisi biraz sıkıntılı, ona destek olmak için yapılıyor herhalde. Bu uygulamanın çevreyle hiçbir ilgisi yok, çevreyi koruyacaksan önce ormanlarını koru” dedi. Poşet kullanımının azalmasıyla sorunların çözülemeyeceğini düşünen Sağtürk, “Poşete gelene kadar çok fazla sorun var, önce onlar çözülsün sonra poşete sıra gelir” dedi.

Poşetlerin ücretli olduktan sonra kullanımında düşüş olduğunu belirten Mehmet Boğaz, “Poşetlerin paralı olmasına karşıyım. Onun yerine çevreye zarar vermeyen şeyler kullanılabilir” dedi.

Bir markette kasiyer olan evli ve 2 çocuk babası Kadir, “Sanki poşetleri biz paralı yapmışız gibi tepki gösteriyorlar. Halbuki o saate kadar bedava veriyorduk. Bunu devlet yaptı, biz yapmadık. Tepki gösterilmesini haklı bulmuyorum” dedi. Müşterinin tepkisinden memnun olmayan ama bu uygulamadan memnun olan Kadir, “Çevre için iyi bir uygulama bence” dedi.