Balıkesir Demokrasi Platformu: Zamlar geri alınsın!

Balıkesir Demokrasi Platformunun çağrısıyla Alihikmetpaşa Meydanı'nda bir araya gelen demokrasi güçleri, sendika ve emekten yana partiler hükümetin elektrik ve doğalgaz fiyatlarına yaptığı fahiş zamlara tepki göstererek çalışanların ücretlerine de ocak ayından geçerli olmak üzere cumhurbaşkanına olduğu gibi % 26 zam yapılmasını istediler. Yağmur altında gerçekleşen basın açıklamasını Eğitim Sen Şube Başkanı Abdurrahman Bulut okudu.

Balıkesir Demokrasi Platformu üyeleri, başta temel tüketim maddeleri olmak üzere yapılan zamları protesto ederek çalışanların ücretlerine de zam yapılmasını istedi. Alihikmetpaşa Meydanı'nda yapılan eylemde konuşan Eğitim Sen Şube Başkanı Abdurrahman Bulut, insanca yaşayacak bir ücret, güvenceli bir istihdam ve çocuklara onurlu bir gelecek için mücadele ettiklerini belirtti. Bulut şunları söyledi: İşçi ve emekçiler, hak mücadeleleri engellenmesine rağmen mücadeleye devam etmektedir. İZBAN ve İZDEMİR işçilerinin verdiği mücadele gibi yaşamından, geleceğinden kaygı duyan insanlar mücadeleye devam edecektir. 'Kriz yok, enflasyon düştü' diyen Cumhurbaşkanına buradan sesleniyoruz. Biz de maaşlarımıza zam istiyoruz. İşçilere, kamu emekçilerine ve emeklilere de size yapılan zam gibi en az yüzde 26 zam istiyoruz. Sosyal devletin gereği olarak eğitim, sağlık ve köprülerin ücretsiz olması gerekir. Elektrik, doğal gaz ve köprü geçişlerine yapılan zamların geri alınmasını istiyoruz. (Balıkesir/EVRENSEL)