İki savcılık farklı gerekçelerden takipsizlik verdi

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde 15 Şubat 2017 tarihinde ilçeden kent merkezine giden yolcu minibüsü, Duru Bekirhan Karakolu’nun bulunduğu Bingöl yol ayrımında tarafında taranmıştı. Minibüse akrep tipi zırhlı araçtan ateş edildiği belirtilmişti. Saldırıda yüzüne cam parçaları isabet eden Özgür Atagün hafif yaralanırken olayda şans eseri can kaybı yaşanmamıştı.

LİCE SAVCILIĞI: KAZAEN ATEŞ AÇILDI

Mezopotamya Ajansı’ndan Lezgin Akdeniz’in haberine göre; Lice Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili başlattığı soruşturma sonucunda takipsizlik kararı verdi. Diyarbakır Bingöl karayolu Lice yol ayrını mevkiinde Bingöl istikametinden Diyarbakır’a doğru seyir halinde olan Burhan Yiğitel yönetimindeki araca, Diyarbakır’dan Bingöl istikametine doğru seyir halinde olan zırhlı polis aracından kazaen ateş edildiği belirtilen kararda, alınan bilirkişi raporlarından silahın kazaen ateş aldığı, ateş aldığı esnada silahın başında kimsenin bulunmadığı, her hangi bir suç veya suçlu bulunmadığı, herhangi bir şikayetin olmadığı takipsizlik kararına gerekçe olarak sunuldu.

DİYARBAKIR SAVCILIĞININ İDDİASI

Diyarbakır Barosu da toplu ulaşım aracında bulunan yolculardan Metin Bekiroğlu ve Özgür Atagün’ün mağduriyetiyle olaya müdahil olduktan sonra suç duyurusunda bulunmasının üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı da verdiği takipsizlik kararında şu ifadelere yer verdi:

“Bölgenin sıkıntılı bir bölge olması nedeniyle muhtemelen PKK/KCK örgüt üyelerinin açtığı ateş sonucunda aracın zarar gördüğü ve mağdurun yaralanmış olduğu, bu nedenlerle soruşturmayı yürütmekte hukuki bir yarar bulunmadığı anlaşılmakla…”

Diyarbakır Barosu’nun takipsizlik kararına ilişkin 4’üncü Sulh Ceza Hakimliği’ne iki defa itiraz etti. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ise “Kovuşturmaya yer olmadığına dair kararda, usul ve yasaya aykırı bir husus bulunmadığı” gerekçesiyle reddetti.

AYM’YE BİREYSEL BAŞVURU

Olay sırasında minibüste bulunan ve sesten kaynaklı sol kulağında sağlık sorunu yaşayan Metin Bekiroğlu, takipsizlik kararına ilişkin Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvuruda bulunmuştu. (HABER MERKEZİ)