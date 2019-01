Sibaş işçileri ile dayanışma büyüyor

Adnan GÜRKAN

Aydın

Aydın Söke’de bulunan Sibaş Gıda fabrikasında sendikalaştıkları için işten atılan işçilerin direniş alanına destek ziyaretleri sürüyor.

Emek Partisi (EMEP) Aydın İl Örgütü, Efeler, Kuşadası ve Didim ilçe örgütleri işçileri ziyaret etti. "Sibaş işçisi yalnız değildir", "Yaşasın iş ekmek özgürlük mücadelemiz", "İşçi sınıfı partisiyle güçlüdür" sloganlarıyla direniş alanına yürüyen Emek Partisi üyelerini işçiler, "Yaşasın sınıf dayanışması" diyerek karşıladı.

EMEP Aydın İl Başkanı Muammer Kahraman, Sibaş işçilerinin çalışma koşulları, ücretleri ve yaşamları üzerinde söz ve karar sahibi olmak istediklerini, bunun için sendikada örgütlendiklerini söyledi. Bunu hazmedemeyen Sibaş patronunun 73 işçiyi işten atmasının kabul edilemez olduğunu belirten Kahraman, Emek Partisi olarak işçilerin taleplerinin gerçekleşmesi ve sendikalı olarak işlerine geri dönmeleri için üstlerine düşen her şeyi yapmaya devam edeceklerini belirtti. Sibaş işçilerinin yalnız olmadıklarını, mücadelelerinin her anında parti olarak yanlarında olduklarını söyleyen Kahraman,Genel Başkan Selma Gürkan’la birlikte köylerini ziyaret ettiklerini, dayanışma gecesinde birlikte olduklarını ve bugün de direniş alanında omuz omuza durduklarını, bu birlikteliklerinin her zaman süreceğini belirtti. Patronların işçilerin en insani talepleri karşısında saldırgan tutum aldıklarını, devletin kurumlarının patronlara destek olduklarını ifade eden Kahraman, bunun karşısında yapılması gerekenin işçiler olarak birleşmek ve dostlarımızla dayanışmayı büyütmek olduğunu belirtti.

İşçiler adına konuşan Meral Yıldız, Emek Partisi'ni her zaman yanlarında görmekten güç aldıklarını belirterek, dayanışma için teşekkür etti. Direnişlerinin sendikalı olarak işbaşı yapana kadar süreceğini belirten Yıldız, kış günü dondurucu soğuk da olsa, yağmur da yağsa direniş alanında olacaklarını söyledi. Dostlarının ziyareti ile ısındıklarını belirterek, desteklerin patronu geri adım attıracak kadar büyümesini istediklerini ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Sibaş Gıda patronu Suat Zeytinoğlu, işçilerin Tek Gıda İş Sendikasına üye olmaları ve sendikanın bakanlıktan toplu iş sözleşmesi yetkisi alması üzerine 8 Şubat 2018 tarihinde sendika üyesi 8 işçiyi işten attı. Sendikanın yetkisine itiraz eden Zeytinoğlu, işçilerin sendikadan istifa etmeleri için tehdit ve baskılarını artırdı. İşçilerin sendikada örgütlenerek çalışma şartları, ücretleri ve yaşamları hakkında söz ve karar sahibi olmak istemelerini hazmedemeyen patron Zeytinoğlu, bir yıl içinde 73 işçiyi işten atarak işçi kıyımı yaptı.

İşçiler kıyıma karşı 2018’in son günlerinde fabrika önünde direniş başlattılar, 2019 yılına direnişle girdiler. İşçilerin direniş alanı olan fabrika önüne sınıf kardeşleri ve dostlarının dayanışma ziyaretleri büyüyerek devam ediyor.