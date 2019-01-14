Döviz piyasasında Donald Trump etkisi: Dolar 5,52 TL

ABD Başkanı Donald Trump Türkiye saatiyle önceki gece attığı tweet, piyasaları geceden karıştırdı. Öyle ki hemen hemen tüm piyasalarda TL için işlem hacmi en dar zamanında ve Türkiye piyasaları kapalı olmasına rağmen dolar kuru hemen yükselmeye başladı.

Trump’ın tarzına uygun, alışıla gelen diplomatik dile ise uzak olan tweetler Türkiye’ye hem, ‘20 millik tampon bölge yaratılacağı’ şeklinde zeytin dalı uzatıyor hem de “Eğer Kürtlere saldırırlarsa ekonomik olarak mahvedeceğiz’ tehdidi savuruyordu.

GÖZLER MERKEZ BANKASI’NDA

Geçen haftayı 5,45 TL seviyesinden kapatan dolar, ABD Başkanı Trump’ın Türkiye’ye yönelik açıklamasının da etkisiyle haftaya yükselişle, 5,50’yi aşarak başladı. Avro 6,30’un, Sterlin ise 7 TL’nin üzerinde bir seviyeden açıldı.

Öte yandan ekonomide bu hafta veri akışı açısından yoğun günler bizi bekliyor. Türkiye’de öne çıkacak gelişmeler arasında en önemlisi çarşamba günü Merkez Bankası’nın açıklayacağı 2019 yılının ilk faiz kararı. 18 Ocak Cuma günü de Merkez Bankası’nın olağanüstü genel kurul toplantısı yapılacak.

Hazine bu hafta 12 ay vadeli kuponsuz tahvil, 5 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli tahvil ihalesi düzenleyecek. (EKONOMİ SERVİSİ)