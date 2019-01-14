Erdoğan eleştirdiği şeyi yaptı; çevreye zarar veren fabrikayı açtı

“Bu kapitalizm nelere muktedir. Orman morman ne var ne yok kesiyor, atıyor” sözleriyle şirketleri eleştiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bu açıklamasından yalnızca 3 gün sonra doğa ve çevreye zararı bilirkişi ve mahkeme kararlarıyla kesinleşen BMC Karasu Fabrikasının açılışını gerçekleştirdi.

Konuya ilişkin açıklama yapan TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Sakarya’nın Karasu İlçesi’nde Acarlar Gölü ve longoz ormanı bölgesinin hemen yanında yer alan ve 2016 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş’ye devredilen alanda kurulması planlanan farikanın temelinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla atıldığını söyledi. Adı geçen bölgenin ilk olarak 1998 yılında serbest bölge olarak ilan edildiğini belirten Koramaz, “Birliğimiz tarafından açılan davalar sonucunda Danıştay, son derece değerli ve hassas koşullara sahip, endemik türlerin, benzerine az rastlanır longoz ormanı ve Acarlar Gölünün de içinde yer aldığı bölgenin korunması yönünde karar almıştır. Aynı bölgenin 2007 yılında yeniden serbest bölge olarak ilan edilmesine ilişkin karar, Danıştay tarafından bir kez daha iptal edilmiştir. Ne yazık ki, bu bölgenin çevresel ve doğal önemine ilişkin mahkeme kararlarına rağmen, yargı kararlarının yerine getirilmesi Anayasal bir zorunlulukken idare buna uymamış, yıllar içerisinde bu bölgeye yönelik tahribat ve yapılaşma devam etmiştir” dedi.

Erdoğan’ın “Bu kapitalizm nelere muktedir. Orman morman ne var ne yok kesiyor, atıyor” sözlerine tepki gösteren Koramaz, bu sözlerden sadece 3 gün sonra, doğaya ve çevreye zarar verdiği bilirkişi ve mahkeme kararlarıyla kesinleşmiş olan BMC Karasu Fabrikasının açılışını gerçekleştirmesi üzerine söyleyecek söz bulamadıklarını dile getirdi. Cumhurbaşkanı’nın söylediği ile yaptıkları arasındaki çelişkinin kendi kişiliğini bağladığını ifade eden Koramaz, “ama idarenin başı olarak Cumhurbaşkanının yargı kararlarına uyma zorunluluğu Anayasal bir gerekliliktir. Temel atma töreni yapılan bölgenin BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş’ye tahsisine ilişkin açtığımız dava süreci devam etmektedir. Geçtiğimiz Haziran ayı içerinde bölgede mahkeme tarafından atanan bilirkişi incelemesi yapılmış ve adı geçen şirketin bölgeye verdiği zararlar tespit edilmişti. Yandaş şirkete devredilen bu arazide, henüz mahkeme süreci devam ederken, oldubitti biçiminde bir yapılaşmaya gidilmesi kabul edilemez” dedi. (Ankara/EVRENSEL)