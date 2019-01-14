14 Ocak 2019 13:52
Son Düzenlenme Tarihi: 14 Ocak 2019 14:30

Okulda istismarı katlayan olaylar zinciri

8. sınıf öğrencisi, öğretmeni tarafından istismar edildi. İdare, öğretmenin tarafında oldu, baba işten atıldı, annenin kanser tedavisi risk altında!

Okulda istismarı katlayan olaylar zinciri


Fotoğraf: DHA

    • Paylaş

    Gizem ÖRNEK
    İstanbul

    İstanbul Tuzla’da 12 yaşında, 8. sınıf öğrencisi bir çocuk öğretmeni tarafından istismar edildi. İstismarın ortaya çıkmasından sonra yaşanan olaylar zinciri ise çocuk için hatta bütün aile için adeta istismarı katlayan bir süreç yaşatıyor.

    Ekmek ve Gül’ün haberine göre olay şöyle gelişiyor; okulda görev yapan bir öğretmen o gün nöbetçi olan öğrenciyi sabahın erken saatlerinde yanına çağırıyor ve anahtar vererek sınıfın kapısını açmasını istiyor. Öğrenci, kapının zaten açık olduğunu görerek geri dönüyor ama koridorda öğretmenle karşılaşıyor. Öğretmen “gel biraz sohbet edelim” diyelim diyerek sınıfa alıyor öğrenciyi. Sohbet ederken elini omzuna atıp müstehcen şeyler anlatmaya, vücudunun çeşitli yerlerine dokunmaya başlayınca öğrenci rahatsız oluyor ve sınıftan çıkmak istiyor. Öğrenci sınıftan çıkınca peşinden giden öğretmen bu sefer de kendisine yardım etmesi için yeniden sınıfa çağırıyor, öğretmenin bu ısrarı gün boyu sürüyor.

    Gün içinde öğretmenin devam eden isteklerini yapmamak için bahaneler bulan öğrencinin durumu rehberlik öğretmeninin dikkatini çekiyor ve öğrenciyi görüşmeye çağırıyor. Öğrenci, rahatsızlığını ve öğretmenin tacizlerini anlatıyor. Rehberlik öğretmeni anlatılanlara şaşırmıyor ancak olaya müdahale de etmiyor, “Bu anlattıkların aramızda kalsın, bir daha yapmayacak merak etme” diyerek öğrenciyi odasından gönderiyor.

    Bu görüşmeden sonuç alamayan ve görüşmenin ardından da devam eden tacizler nedeniyle iyice panik olan öğrenci, durumu birkaç sınıf arkadaşına anlatıyor. Akşam da bir okul arkadaşıyla birlikte eve gelerek durumu annesine anlatıyor.

    OKUL YÖNETİMİ İNANMADIĞI İÇİN İŞLEM YAPMAMAMIŞ

    Anne ertesi gün okula gidiyor, daha okulun girişinde karşılaştığı müdür yardımcısının tepkisi “Biz de sizi bekliyorduk” oluyor. Anne, olayı müdür yardımcısının da bildiğini anlayınca “Neden bize haber vermediniz” diye tepki gösteriyor. Anne, müdürün odasına çıktığında da aynı gün sabah erkenden kızının ifadesinin alındığını ve apar topar işlem yapıldığını fark ediyor. Odada tartışmalar başlayınca anne, eşine haber verip onu da okula çağırıyor. Baba geldiğinde, rehberlik öğretmeninin, müdür ve müdür yardımcılarının, sınıf öğretmeninin ve hatta Okul Aile Birliğinden bir yöneticinin de tacizden haberi olduğunu ama kimsenin kendilerine ya da polise durumu bildirmediğini anlıyorlar. Neden kendilerine haber verilmediğini ısrarla soran aileye verilen yanıt şu oluyor; “Biz böyle bir şey olacağına inanmadık, uydurduğunu düşündük.”

    Bu tartışmalar üzerine müdür, eğer şikayetçi olmak istiyorlarsa polis çağırabileceğini söylüyor aileye. Baba, önce öğretmenle görüşmek isteyince öğretmenin Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevden alındığını söylüyorlar. Olayın ne zaman Milli Eğitim Müdürlüğüne taşındığını anlamayan, sorularına da yanıt bulamayan baba ilçe müdürlüğüne gidiyor ve öğretmenin gerçekten görevden alındığını öğrenerek eve dönüyor.

    Evde kızını ve eşini alarak karakola gitmeye hazırlandıkları sırada, okul müdürü, rehberlik öğretmeni ve bir öğretmenin daha arabayla evin kapısında beklediğini görüyorlar. Öğretmeni tanımadığı için onunla konuşmadığını anlatan baba, “Sonradan anladık ki kızımı taciz eden o adammış. Bize söylemediler. Kızım da onu görünce annesinin arkasına saklandı ama ben bir şey yaparım diye söyleyememiş o olduğunu. Kızımı tekrar o adamla karşı karşıya getirdiler. Bence niyetleri karakola ikisini birlikte götürüp aslında aralarında bir sorun yokmuş izlenimi yaratmaktı. Belki o zaman karakolda olayın kapanacağını düşünmüşlerdir” diye anlatıyor. Baba, onlarla birlikte gitmeyi kabul etmeyerek kızını kendisi götürüyor karakola. Zaten tacizin ayrıntılarını ve kızını taciz edenin de arabadaki öğretmen olduğunu orada anlıyor.

    ‘TUTUKLU YARGILANSIN’

    Çocuğun psikolog eşliğinde ifadesi alındıktan sonra dava açılıyor. 20 Aralık 2018’de ilk duruşması görülen davada savunma yapan öğretmen, suçlamayı reddederek öğrencinin kendisini kıskandığı için iftira attığını ileri sürüyor. Ayrıca tanıklar olduğunu söyleyerek, tanıkların dinlenmesini istiyor.

    Kadın örgütlerinin de takip ettiği dava, tanıkların dinlenmesi için 9 Mayıs’a ertelendi.

    Baba, öğretmenin olaydan sonra öğretmenin zaman zaman okula gitmeye devam ettiğini, öğrenci, veli ve öğretmenlerle görüşerek tanık bulmaya çalıştığını, bazı velileri ise zorladığını anlatarak öğretmenin tutuklu yargılanmasını istiyor.

    ‘KIZIM KİMSEYLE KONUŞMAK İSTEMİYOR’

    Bu süreç tacize uğrayan öğrenci için oldukça yıpratıcı, ikincil travmalar yaşatan bir süreç olmaya devam ediyor. Önce taciz, ardından rehberlik öğretmeninin yaralayıcı tutumu, ardından da okul yönetiminin tacizciyi koruyan tutumuyla karşılaşan öğrenci, okuldan ayrılmak istiyor. Ama Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmen görevden alındığı için öğrencinin okuldan ayrılma isteğine olumlu yanıt vermiyor. Sosyal hizmet uzmanı ile yapılan görüşmenin ardından öğrencinin başka bir okula gönderilmesine karar veriliyor ama bu sefer de yeni okulun müdürü öğrencinin kaydını almak istemiyor. Gerekçesi ise şu oluyor: “Bu davayı herkes duydu, dava öncesi yapılan eylem sosyal medyada gündem oldu. Burada da sorunlar yaşanır.”

    Milli Eğitim’in yönlendirmesi üzerine okula kaydı alınsa da sorunlar devam ediyor. Kısa sürede idarenin ve öğretmenlerin taciz hakkında bilgi sahibi olduklarını kendisine hissettirmesi üzerine bu okulda da rahat edememeye başlıyor. Bunun üzerine aile, kızlarını geçtiğimiz hafta üçüncü bir okula yazdırıyor.

    Kızının maruz bırakıldığı taciz sonrası çok değiştiğini anlatan baba, “Benim kızım çok girişken, neşeli bir çocuktu. Arkadaşlarıyla da bizimle de arası iyiydi. Ama şimdi çok içine kapandı. Kimseyle konuşmak istemiyor. Erkeklerin yanında hiç rahat edemiyor, benim yanımda bile rahatça oturamadığını hissediyorum.”

    BABA İŞTEN ATILDI

    Tüm bu yaşananların yanı sıra bir de dava sürecinde koşturabilmek ve çocuğuyla ilgilenmek için işyerinden izin isteyen baba işten atılıyor. 3 yıldır Tuzla’da bir kimya fabrikasında güvenlik görevlisi olarak çalışan baba, davanın hemen öncesinde yıllık iznini almak için işyerine dilekçe yazıyor. 3 senedir toplam yıllık izninin sadece 1 gününü kullandıran patron, babaya dava öncesinde yine birkaç gün izin verebileceğini söylüyor. Baba durumu anlatarak izin kullanmak için ısrar edince patronun cevabı “Bunlar olmuş olabilir ama senin kapıda durman gerekiyor, kapıyı, fabrikanın kapısını boş bırakamayız” şeklinde oluyor. Çalıştığı süre boyunca kendisine güvenlik dışında işler yaptırıldığını; üretimde, paketlemede, taşımada, nerede eksik varsa orada çalıştırıldığını anlatan baba “O zaman kapı boş kaldığında sorun olmuyordu, şimdi sorun oldu” diyerek patrona tepki gösterse de işten atılıyor.

    Eşi kanser hastası olan ve tedavi gören baba, durumu şöyle anlatıyor: “Kızım zaten çok kötü bir olay yaşadı. Biz bunu gidermeye çalışırken bir de ben işten atıldım. Maddi olarak bizi çok zorluyor. İhbar ve kıdem tazminatımı vereceğini söyledi ama onu da 3’e, 4’e bölüp verecekmiş, yani hiçbir işimize yaramayacak. Ayrıca benim paradan daha çok sigortaya ihtiyacım var çünkü eşim tedavi görüyor, sağlık güvencemiz çok önemli.”

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Liselere sınavsız yerleştirmede kayıt bölgeleri değişiyor
    SONRAKİ HABER

    TMMOB İzmir: Kent suçlarına karşı duracak yerel yönetim istiyoruz
    YAZARLAR
    Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    ‘Eli silah tutma çağındaki Suriyeliler’

     Mithat Fabian SÖZMEN
    Mithat Fabian SÖZMEN

    Kulüpler satılacak, dertler bitecek mi?

     Cengiz BEKTAŞ
    Cengiz BEKTAŞ

    Zeytinyağı Müzesi
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Trump: Kürtlere saldırırsa Türkiye'yi ekonomik olarak mahvedeceğiz
    Trump: Kürtlere saldırırsa Türkiye'yi ekonomik olarak mahvedeceğiz

    ABD Başkanı Donald Trump sosyal medyadan Türkiye'ye sert mesaj verdi. Mesaja Ankara'dan da tepki gösterildi.

    “SGK akciğer kanseri ilaçlarını neden ödemiyor?”
    “SGK akciğer kanseri ilaçlarını neden ödemiyor?”

    HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, akciğer hastalarının üç haftada bir almak zorunda oldukları ilacı SGK’nin neden ödenmediğini sordu.

    2018 yılına okullarda, evlerde, sokakta şiddet damgasını vurdu
    2018 yılına okullarda, evlerde, sokakta şiddet damgasını vurdu

    Umut Vakfı “Türkiye Silahlı Şiddet Haritası” 2018 Raporu’na göre sonu yaralama ve öldürmeye varan silahlı şiddette son 4 yılda yüzde 69 artış yaşandı.

    HDK: Demokrasi için muhalefetin güçlerini birleştirilmesi gerekiyor
    HDK: Demokrasi için muhalefetin güçlerini birleştirilmesi gerekiyor

    HDK, 9. Olağan Genel Kurulunun sonuç bildirgesini açıkladı. Bildirgede seçim için demokrasi güçlerinin birleşmesi çağrısı yapıldı.

    Sebahat Tuncel ve Selma Irmak da açlık grevine başlıyor
    Sebahat Tuncel ve Selma Irmak da açlık grevine başlıyor

    68 gündür açlık grevinde olan Leyla Güven'e destek amacıyla Sebahat Tuncel ile Selma Irmak süresiz-dönüşümsüz açlık grevine başlayacak. 

    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli: Görüşme çok kısa yeterli değil
    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli: Görüşme çok kısa yeterli değil

    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Abdullah Öcalan’ın kardeşi ile yaptığı 15 dakikalık görüşmenin tecridin sonlanması anlamına gelmediğini söyledi.

    Alsancak Tarihi Elektrik Fabrikası yeniden satışa çıkarıldı
    Alsancak Tarihi Elektrik Fabrikası yeniden satışa çıkarıldı

    Alsancak Elektrik Fabrikası için Başbakanlık Özelleştirme İdaresi yeniden satış istedi.

    Kadın mühendis ve ailesi eski müdürü tarafından darbedildi
    Kadın mühendis ve ailesi eski müdürü tarafından darbedildi

    Ünye İlçe Tarım Müdürlüğünde çalışan Mehtap Toptaş ve ailesi, eskiden birlikte çalıştığı Çaybaşı İlçe Tarım Müdürü Sarıkoca’nın saldırısına uğradı.

    Doğu Anadolu'da birçok yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
    Doğu Anadolu'da birçok yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

    GÜNCELLENDİ
    Cranberries, Dolores'in anısına yeni albümden bir şarkı yayınlayacak
    Cranberries, Dolores'in anısına yeni albümden bir şarkı yayınlayacak
    Nobelli James Watson'ın unvanları, ırkçılık yaptığı için geri alındı
    Nobelli James Watson'ın unvanları, ırkçılık yaptığı için geri alındı
    GÜNCELLENDİ
    Avustralya Açık tenis turnuvasında ilk gün maçları
    Avustralya Açık tenis turnuvasında ilk gün maçları
    Bahçesinde büyüdüğümüz yazar Sabahattin Ali
    Bahçesinde büyüdüğümüz yazar Sabahattin Ali
    Döviz piyasasında Donald Trump etkisi: Dolar 5,52 TL
    Döviz piyasasında Donald Trump etkisi: Dolar 5,52 TL

    ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye ilişkin sosyal medya paylaşımı nedeniyle dolar haftaya hızlı yükselişle başladı.

    GÜNCELLENDİ
    Sanayi üretimi kasım ayında yıllık bazda yüzde 6,5 daraldı
    Sanayi üretimi kasım ayında yıllık bazda yüzde 6,5 daraldı

    TÜİK verilerine göre sanayi üretim endeksi kasım 2018'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 daraldı.

    HDP'li Ayhan Bilgen: Suriye'de Rus ruleti oynanıyor
    HDP'li Ayhan Bilgen: Suriye'de Rus ruleti oynanıyor

    HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, Suriye'de yaşanan sürecin geldiği noktanın telafisi imkansız ve geri dönüşü olmayacak riskleri içerdiğini söyledi.

    Erdoğan eleştirdiği şeyi yaptı; çevreye zarar veren fabrikayı açtı
    Erdoğan eleştirdiği şeyi yaptı; çevreye zarar veren fabrikayı açtı

    "Orman morman kesiyor, atıyor" diyerek çevreye zarar veren şirketleri eleştiren Erdoğan, çevreye zarar verdiği mahkemece kesinleşen fabrikayı açtı.

    Zimbabve'de işçiler greve gitti
    Zimbabve'de işçiler greve gitti

    Zimbabve'de işçiler, maaşlarının iyileştirilmesi talebiyle greve gitti. Zimbabve Sendikalar Kongresi Başkanı Mutasa: Hükümet ekonomiyi düzeltmeli

    Okulda istismarı katlayan olaylar zinciri
    Okulda istismarı katlayan olaylar zinciri

    8. sınıf öğrencisi, öğretmeni tarafından istismar edildi. İdare, öğretmenin tarafında oldu, baba işten atıldı, annenin kanser tedavisi risk altında!

    GÜNCELLENDİ
    Müge Anlı: Palu ailesi cinayeti itiraf etti
    Müge Anlı: Palu ailesi cinayeti itiraf etti

    Gözaltına alınan Palu ailesinden 4 kişi ve Emine Ustael ile eşi Tuncer Ustael tutuklanmıştı. Cinsel istismar iddiası araştırılıyor.

    GÜNCELLENDİ
    Gözaltına alınan Ferhat Tunç serbest bırakıldı
    Gözaltına alınan Ferhat Tunç serbest bırakıldı

    Almanya'dan geldiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınan Ferhat Tunç, adliyeye sevk edildi, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

    Sağlık Bakanlığı'ndan "grip salgını" iddialarıyla ilgili açıklama
    Sağlık Bakanlığı'ndan "grip salgını" iddialarıyla ilgili açıklama

    Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, grip olan hasta sayılarında artış görüldüğü ve bu artışın devam edebileceği belirtildi.

    Kanuni'nin yaptırdığı tarihi mescide metal doğrama takıldı!
    Kanuni'nin yaptırdığı tarihi mescide metal doğrama takıldı!

    Muğla Yatağan'da Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırdığı mescide traverten taşlar döşendi, demir doğrama takıldı.

    Emeklilikte yaşa takılanlar teklifi yarın TBMM'de görüşülecek
    Emeklilikte yaşa takılanlar teklifi yarın TBMM'de görüşülecek

    Emeklilikte yaşa takılanların gözleri, yasalaşırsa mağduriyetlerini giderecek teklifin görüşüleceği Meclis'te.

    ODTÜ Sinema Topluluğu: Cem Yılmaz samimi olmadığını gösterdi
    ODTÜ Sinema Topluluğu: Cem Yılmaz samimi olmadığını gösterdi

    Cem Yılmaz’a tekelleşen sinema salonlarına alternatif olarak amfilerde film gösterimi yapma teklifinde bulunan ODTÜ Sinema Topluluğu açlıklama yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    İzmir'de işçi toplusözleşme hakkının peşinde
    İzmir'de işçi toplusözleşme hakkının peşinde

    İzmir Büyükşehir Belediyesi, eylemler üzerine "İZENERJİ'de itirazımızı geri çekeceğiz" dedi.

    Avrupa’da plastik poşet sayısı nasıl azaldı?
    Avrupa’da plastik poşet sayısı nasıl azaldı?

    Uygulama başta Almanya olmak üzere pek çok Avrupa ülkesine plastik poşet tüketimini azalttı. Ancak çevre ve iklim sorunları devam ediyor.

    Eksen Makina işçileri: Artık bıçak kemiğe dayandı
    Eksen Makina işçileri: Artık bıçak kemiğe dayandı

    Direnişteki Eksen Makina işçileri: 'Borçlarımız katlandı, ev kiramızı ödeyemiyoruz. Artık bıçak kemiğe dayandı.'

    Göğe yükselen inşaatlar ve yere çakılıp, gömülen biz işçiler...
    Göğe yükselen inşaatlar ve yere çakılıp, gömülen biz işçiler...

    İnşaat işçileri gönderdikleri mektuplarla çalışma koşullarını anlattı.