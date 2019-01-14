İngiltere’de ‘Sosyalist Avukatlar’dan Türkiye protestosu

İngiltere Sosyalist Avukatlar Birliği Haldane Society, “Tehlikedeki avukatlar günü” 24 Ocak’ta Türkiye hükümetini protesto edecek.

1930’dan bu yana aktif yasal eylemler düzenleyen Haldane Society, üyelerine yaptığı çağrıda 24 Ocak saat 12-13.00 arasında Türkiye’nin Londra büyükelçiliği önünde protestoya katılmaları istendi.

24 Ocak 1977’de Madrid’de “Atocha Katliamı” diye anılan 4 işçi avukatının katledilmesi nedeniyle her 24 Ocakta anma düzenleniyor ve avukatların zorda olduğu ülkelere dikkat çekilmeye çalışılıyor.

AVUKATLAR İÇİN EN KÖTÜ ÜLKE

Türkiye de 2012’de avukatlar için en kötü ülke seçilmişti. Haldane Society, 2019’da yine Türkiye’nin seçilme gerekçesini Türkiye’de avukatların görevini engelleyen 78 olay saptanmasına bağlayarak, “Yüzlerce avukat görevlerini yapma sürecinde cezalara çarptırıldı, çoğunun seyahat etmesi engellendi. Türkiye’deki hükümet Birleşmiş Milletler avukatlarının çalışmaları ve savunma haklarını güvence altına alan maddelerini sistematik olarak çiğnemektedir” denildi.

“Tutuklu Avukatlar İnsiyatifi” başlıklı grup da Türkiye’de 2016’dan bu yana 216 avukatın 1361 yıl hapis cezasına çarptırıldığını duyurarak, uluslararası bağlamda meslektaşlarına sahip çıkılmasını istedi. (Londra/EVRENSEL)