Bakanlıktan Karabağlar'a yüksek yoğunluklu yeni imar planı

Metehan UD

İzmir

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Karabağlar'daki kentsel dönüşüm bölgesi için halkı yok sayarak yüksek yoğunluklu yeni imar planı yayınladı. Planlar hayata geçerse 2-3 katlı binaların yerini 15-20 katlı binalar alacak, nüfus 3 katına çıkacak. Toplantı yapan Karabağlar halkı planlara itirazda bulunacak.

Bakanlar Kurulu kararı ile 2012 yılında riskli alan ilan edilerek kentsel dönüşüm kapsamına alınan İzmir’in Karabağlar ilçesinin Cennetçeşme, Limontepe ve Uzundere semtlerindeki 16 mahalleyi kapsayan 540 hektarlık alanla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yeni imar planları yayınladı. Dönüşüm alanının içinde kalan ve 1. etap olarak adlandırılan Uzundere, Peker ve İhsan Alyanak Mahallelerini kısmen kapsayan 101.4 hektarlık alanın ardından bakanlık 2. etap için çalışmalarını başlattı.

2. etabın ilk olarak Bahriye Uçok Mahalleleri ile Salih Omurtak Mahallelerine ait kısmının 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yakın zamanda askıya çıktı. Toplamda 77.4 hektarlık alanı kapsayan planlar yoğunluklu yapılaşma getiriyor. Yapılaşma oranı 2.4'e yükselirken binalar için yükseklik sınırlaması bulunmuyor. Bölgedeki yapılaşma ile 2-3 katlı iken bu yeni planlarla birlikte 20 kata çıkabilecek ve site tipi bir yapılaşma getirecek. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşümde gecekonduların yerine 15-20 katlı bina yapılmasına izin vermeyeceklerini dile getirmişti.

NÜFUS 10 BİNDEN 28 BİNE ÇIKACAK

Planların yüzde 70'i konut ve ticaret alanı olarak ayrılırken yine geriye kalanın önemli kısmı ise yol ve otopark. Planların hayata geçirilmesi durumunda 8 bin 842 konut ve 462 ticari birim yapılabilecek. Her iki mahallenin nüfusu şu anda 10 bin iken yeni planlarda bu 28 bini aşıyor. 2 kata kadar yakın bir yoğunluk eklenecek. Ayrıca planlarda belirlenen eğitim, sağlık tesisi, sosyal tesis, yeşil alan oranları ise Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'ne göre çok düşük kalıyor. Yönetmelikte kişi başı 10 metrekare olması gerekirken bu oran planlarda 1 bile değil. Kişi başı düşen eğitim alanı 1.75 olması gerekirken bu oran 0.37, kişi başı düşen sağlık alanı ise 1.5 olması gerekirken 0.24.

PLANLARDA YİNE HALK YOK

Önceki planlar gibi hakla birlikte yapılmayan planlarda bölgedeki vatandaşların geleceği ise belirsiz. Bölgeye ait Kentsel Dönüşüm Strateji Planı olmadığı için dönüşümün nasıl olacağı, Bahriye Uçok ve Salih Omurtak mahallelerinde yaşayan hak sahiplerine nerede, ne oranda ev verileceği bilgisi de bulunmuyor.

HALK İTİRAZDA BULUNMA KARARI ALDI

Karabağlar Mahalleler Birliği toplantısı. | Fotoğraf: Evrensel

Karabağlar Mahalleler Birliğinin çağrısıyla dün yeni bir halk toplantısı yapıldı. Türkan Şoray Nikah Salonu'nda yapılan toplantıda yüzlerce mahalleli katıldı. Mahalleler Birliğinin gönüllü şehir plancısı Özgür Temiz planların içeriği hakkında bilgi verirken birliğin gönüllü avukatı Erbay Yucak yargı sürecinde yapılması gerekenleri anlattı. Toplantıda mahalleliler oy birliği planlara itiraz etme ve ardından dava açma kararı aldı. Yerel seçimlerin yaklaşmasından kaynaklı CHP'li belediye başkan aday adayları da toplantıya katıldı.