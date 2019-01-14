Emeklilikte yaşa takılanlar teklifi yarın TBMM'de görüşülecek

Emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin kanun teklifi yarın (15 Ocak 2015) Meclis'te görüşülecek. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetinin giderilmesi amacıyla hazırladığı teklifin yasalaşması halinde prim gününü ve çalışma yılını tamamlayan herkes, yaşa bakılmaksızın emeklilik hakkını kazanmış olacak.

Gürer, hazırladığı Kanun Teklifinde 1999 tarihinden önce işbaşı yapan SSK’lı, Bağ-Kur’lu ve Emekli Sandığı mensubu herkesin emeklilikte yaşa takıldığını belirterek, “08.09.1999 tarihinde çıkarılan 4447 sayılı yasa ülkemizde yürürlüğe girdikten sonra ilk defa geriye doğru işletilen bir yasa olarak vatandaşın hakkını gasp etmiştir. Bu gaspın sona ermesi gerekir” ifadelerini kullandı.

Türkiye genelinde 1999 yılından önce sigortalı olup emekli olabilmeleri için yaş sınırları uzatılan binlerce kişinin mağdur edildiğini ifade eden Gürer, “Emeklilikte yaşa takılan vatandaşların sigorta prim gün sayılarını tamamlamalarına rağmen emekli edilmemesi ülkenin kanayan bir yarası haline gelmiştir” dedi.

Geçtiğimiz aylarda İyi Parti’nin, emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının Meclis tarafından araştırılmasına ilişkin önergesinin görüşülmesi talebi, CHP, MHP ve HDP oylarıyla kabul edilmiş daha sonra MHP karar değiştirip önergenin reddedilmesini sağlamıştı. (Ankara/EVRENSEL)