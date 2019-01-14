Doğu Anadolu'da birçok yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Doğu Anadolu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de 501 yerleşim biriminde yollar ulaşıma kapandı.

VAN

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde kar ve tipi nedeniyle 188 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri Bahçesaray'da 2, Başkale'de 15, Çatak'ta 118, Gevaş'ta 14 ve Gürpınar'daki 39 mahallede yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada da Hasköy-Mutki kara yolunun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapalı olduğu bildirildi.

MUŞ

Muş'ta etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 131 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Mehmetşah Şentürk, yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan yolların açılması için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü belirtti.

Belediyenin karla mücadele ekipleri de kent merkezi ve ilçelerde karla mücadele çalışmalarını yürütüyor.

HAKKARİ

Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor. Valilikten alınan bilgiye göre, kar ve tipi nedeniyle il merkezinde 1 köy ve 2 mezra ile Yüksekova ilçesinde 3 köy ve 4 mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Kapalı 10 yerleşim biriminin yolunun açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Fotoğraf: DHA

BİTLİS

Bitlis'te de kent merkezinde kar kalınlığı bir metre 22 santimetre olarak açıklanırken, 172 köy yolu ulaşıma kapandı. Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz hafta kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının ulaşıma açıldığını, ancak dünden itibaren devam eden kar yağışı ile birlikte 172 köy yolunun yeniden ulaşıma kapandığı bildirildi. İl Özel İdaresi 90 personel ve 60 iş makinesi ile karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Meteoroloji yetkilileri kar yağışının Bitlis'te perşembe gününe kadar aralıklarla devam edeceğini, özellikle Salı ve Çarşamba günü yoğun kar yağışı beklediklerini açıkladı. (HABER MERKEZİ)