Polonya'da bıçaklı saldırıya uğrayan belediye başkanı yaşamını yitirdi
Polonya'da Gdansk kentinin belediye başkanı Pawel Adamowicz, katıldığı bir yardım etkinliğinde bıçaklı saldırıya uğradı. Adamowicz hayatını kaybetti.
Polonya'nın Gdansk kentinin Belediye Başkanı Pawel Adamowicz | Fotoğraf: Platforma Obywatelska RP/Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.0)
Doğu Avrupa ülkesi Polonya'da Gdansk kentinin belediye başkanı Pawel Adamowicz, katıldığı yardım toplama etkinliği sırasında sahnede bıçaklı saldırıya uğradı. Adamıwicz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Baltık kıyısındaki Gdansk kentinin belediye başkanı Pawel Adamowicz, Büyük Noel Yardım Orkestrası'nın kentte düzenlediği etkinliğinde sahnede konuşma yaparken bir kişi tarafından bıçaklandı. Kalbine ve karın bölgesine çok sayıda bıçak darbesi alan Adamowicz, Gdansk Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Yerel medya, Adamowicz'in tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiğini duyurdu.
Olayın ardından gözaltına alınan 27 yaşındaki saldırganın, bağırarak Adamowicz'in eski partisinin öncülüğündeki bir önceki hükümet döneminde haksız yere hapse atıldığını söylediği belirtildi.
Saldırganın, geçmişte başka suç nedeniyle hapis cezası almasından Adamowicz'in Sivil Platform Partisini sorumlu tuttuğu aktarıldı. (DIŞ HABERLER)