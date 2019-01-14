Sanayi üretimi kasım ayında yıllık bazda yüzde 6,5 düştü

Sanayi üretimi kasımda, yıllık bazda yüzde 6,5, ekim ayına göre de yüzde 0,3 düştü. İmalat sanayi ürütemindeki yıllık düşüş yüzde 7,1'i buldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2018 sanayi üretim istatistiklerini açıkladı. Veriler, sanayi üretimindeki hızlı daralmanın devam ettiğini ortaya koydu ve son çeyrek büyüme rakamlarının beklenenden daha düşük gelebileceğine işaret etti.

TÜİK verilerine göre sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 1,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi de yüzde 1,8 azaldı.

Kasımda ayrıca madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi ekim ayına göre göre yüzde 3,7, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,1 azaldı, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi bir değşim göstermedi.

Tablo: TÜİK

Ekonomi üçüncü çeyrekte yüzde 2’lik beklentiye karşın yüzde 1,6 büyümüştü. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı YEP’te ise 2018 yılı için yüzde 3,8’lik büyüme öngörülmüştü.

Grafik: TÜİK

Grafik: TÜİK

(EKONOMİ SERVİSİ)

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