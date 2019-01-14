Avustralya Açık tenis turnuvasında ilk gün maçları

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın ana tablo maçları, bu gece Melbourne kentinde başladı.

Tek erkeklerde 2 numaralı seri başı İspanyol Rafael Nadal Rod Laver Arena’da oynanan maçta 238. sıradaki Avustralyalı James Duckworth’u 3-0 yenerek ikinci tura çıktı.

Tek erkeklerde 5 numaralı seri başı Güney Afrikalı Kevin Anderson Melbourne Arena’da oynanan maçta 41. sıradaki Fransız Adrian Mannarino’yu 3-1 yenerek ikinci tura çıktı.

Kevin Anderson | Fotoğraf: Recep Şakar/AA

Tek erkeklerde 20 numaralı seri başı Bulgar Grigor Dimitrov 1573 Arena’da oynanan maçta Sırp raket Janko Tipsarevic’i 3-1 yenerek ikinci tura çıktı.

Grigor Dimitrov | Fotoğraf: Recep Şakar/AA

Tek kadınlarda Rus tenisçi Maria Sharapova, İngiliz rakibi Harriet Dart ile karşılaştı.

Maria Sharapova | Fotoğraf: Recep Şakar/AA

Tek kadınlarda 14 numaralı seri başı Alman Julia Goerges 35. Sıradaki Amerikalı rakibi Danielle Collins’e (fotoğrafta) 2-1 yenilerek turnuvadan elendi.

Julia Goerges | Fotoğraf: Recep Şakar/AA

Tek kadınlarda 5 numaralı seri başı Amerikalı Sloane Stephens, 94. sıradaki Taylor Townsend’i 2-0 yenerek ikinci tura yükseldi.

Sloane Stephens | Fotoğraf: Recep Şakar/AA

Tek kadınlarda 2 numaralı seri başı Alman Angelique Kerber 92. sıradaki Slovenyalı Polona Hercog’u 2-0 yenerek ikinci tura yükseldi.

Angelique Kerber | Fotoğraf: Recep Şakar/AA

62,5 MİLYON AVUSTRALYA DOLARI DAĞITALACAK

Fransa Açık (Roland Garros), Wimbledon ve ABD Açık ile tenis sezonunun en önemli dört turnuvasından biri olan Avustralya Açık, bu yıl 14-27 Ocak tarihlerinde 107. kez organize ediliyor.

İlk kez 1905 yılında düzenlenen, Avustralya Açık'ta bu yıl toplam 62,5 milyon Avustralya doları (yaklaşık 245 milyon lira) ödül dağıtılacak. Turnuvanın, 26 Ocak'ta yapılacak tek kadınlar ve 27 Ocak'ta oynanacak tek erkekler finalini kazananlara ise 4,1 milyon Avustralya doları (yaklaşık 16 milyon lira) para ödülü verilecek. (SPOR SERVİSİ)