15 Ocak 2019 11:20
Son Düzenlenme Tarihi: 15 Ocak 2019 11:37

Avustralya Açık tenis turnuvasında ikinci gün

Avustralya Açık tenis turnuvasında ikinci gün maçlarında, kadınlarda 10 numaralı seribaşı olan Kasatkina turnuvaya veda etti.

GÜNCELLENDİ
Avustralya Açık tenis turnuvasında ikinci gün

Serena Williams | Fotoğraf: Recep Şakar/AA

    • Paylaş

    Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta, kadınların 10 numaralı seribaşı ismi Rus Daria Kasatkina ilk turda elendi.

    Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın ikinci günü, tek erkekler ve tek kadınlarda ilk tur mücadeleleriyle devam etti.

    Tek erkeklerde 4 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev, Sloven Aljaz Bedene'yi 6-4, 6-1 ve 6-4'lük setlerle zorlanmadan 3-0 yenerek adını üst tura yazdırdı.

    Alexander Zverev | Fotoğraf: Recep Şakar/AA

    8 numaralı seribaşı Japon Kei Nishikori ise Polonyalı Kamil Majchrzak karşısında zorlandı. İki iki seti 6-3 ve 7-6 kazanan 176 numaralı seribaşı Majchrzak, mücadelede 2-0 öne geçti. Bu bölümden sonra sakatlanmasına rağmen maça devam eden 23 yaşındaki tenisçi, sonraki iki seti 6-0 ve 6-2 kaybederken, beşinci sette 3-0 gerideyken oyundan çekildi ve Nishikori üst tura yükseldi.

    Kei Nishikori | Fotoğraf: Recep Şakar/AA

    11 numaralı seribaşı Hırvat Borna Coric, 12 numaralı seribaşı İtalyan Fabio Fognini de rakiplerini 3-0 mağlup ederek ikinci tura çıktı.

    PLISKOVA VE SERENA WILLIAMS İKİNCİ TURDA

    Tek kadınlarda 7 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova, elemelerden gelen vatandaşı Karolina Muchova'yı 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup etti.

    Karolina Pliskova | Fotoğraf: Recep Şakar/AA

    Kariyerinde 7 Avustralya Açık şampiyonluğu bulunan 16 numaralı seribaşı Serena Williams ise Alman Tatjana Maria'yı 49 dakika içinde 6-0 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek zorlanmadan üst tura adını yazdırdı.

    Serena Williams | Fotoğraf: Recep Şakar/AA

    Belçikalı 12 numaralı seribaşı Elise Mertens, Letonyalı 13 numaralı seribaşı Anastasija Sevastova ve ABD'li 17 numaralı seribaşı Madison Keys rakiplerini yenerek üst tura kaldı.

    Günün sürprizine ise 10 numaralı seribaşı Rus Daria Kasatkina'yı 6-3 ve 6-0'lık setlerle 2-0 mağlup ederek üst tura yükselen 192 numaralı seribaşı İsviçreli Timea Bacsinszky imza attı.

    TURNUVANIN İLK GÜNÜNDE YAŞANANLAR

    Avustralya Açık'ın ilk gününde, tek erkeklerde 2 numaralı seri başı olan İspanyol Rafael Nadal, Rod Laver Arena’da oynanan maçta 238. sıradaki Avustralyalı James Duckworth’u 3-0 yenerek ikinci tura çıktı.

    Tek erkeklerde 5 numaralı seri başı Güney Afrikalı Kevin Anderson Melbourne Arena’da oynanan maçta 41. sıradaki Fransız Adrian Mannarino’yu 3-1 yenerek ikinci tura çıktı.

    Kevin Anderson | Fotoğraf: Recep Şakar/AA

    Tek erkeklerde 20 numaralı seri başı Bulgar Grigor Dimitrov 1573 Arena’da oynanan maçta Sırp raket Janko Tipsarevic’i 3-1 yenerek ikinci tura çıktı.

    Grigor Dimitrov | Fotoğraf: Recep Şakar/AA

    Tek kadınlarda Rus tenisçi Maria Sharapova, İngiliz rakibi Harriet Dart ile karşılaştı.

    Maria Sharapova | Fotoğraf: Recep Şakar/AA

    Tek kadınlarda 14 numaralı seri başı Alman Julia Goerges 35. Sıradaki Amerikalı rakibi Danielle Collins’e (fotoğrafta) 2-1 yenilerek turnuvadan elendi.

    Julia Goerges | Fotoğraf: Recep Şakar/AA

    Tek kadınlarda 5 numaralı seri başı Amerikalı Sloane Stephens, 94. sıradaki Taylor Townsend’i 2-0 yenerek ikinci tura yükseldi.

    Sloane Stephens | Fotoğraf: Recep Şakar/AA

    Tek kadınlarda 2 numaralı seri başı Alman Angelique Kerber 92. sıradaki Slovenyalı Polona Hercog’u 2-0 yenerek ikinci tura yükseldi.

    Angelique Kerber | Fotoğraf: Recep Şakar/AA

    62,5 MİLYON AVUSTRALYA DOLARI DAĞITILACAK

    Fransa Açık (Roland Garros), Wimbledon ve ABD Açık ile tenis sezonunun en önemli dört turnuvasından biri olan Avustralya Açık, bu yıl 14-27 Ocak tarihlerinde 107. kez organize ediliyor.

    İlk kez 1905 yılında düzenlenen, Avustralya Açık'ta bu yıl toplam 62,5 milyon Avustralya doları (yaklaşık 245 milyon lira) ödül dağıtılacak. Turnuvanın, 26 Ocak'ta yapılacak tek kadınlar ve 27 Ocak'ta oynanacak tek erkekler finalini kazananlara ise 4,1 milyon Avustralya doları (yaklaşık 16 milyon lira) para ödülü verilecek. (SPOR SERVİSİ)

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    İran'da kargo uçağı düştü: 15 ölü
    SONRAKİ HABER

    Adana'da bir kadın otoparkta ölü bulundu
    YAZARLAR
    Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Kürtlerin hamisi kim?

     Mustafa YALÇINER
    Mustafa YALÇINER

    Yalan üstü yalan...

     Turgay OLCAYTO
    Turgay OLCAYTO

    Gezegene inmiş güzel insanlardan biriydi Nâzım Hikmet

     Ragıp ZARAKOLU
    Ragıp ZARAKOLU

    Ekümenik yani evrensel
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Merkez Bankasında işçi kıyımı iddiası: Onlarca işçi işten atılacak
    Merkez Bankasında işçi kıyımı iddiası: Onlarca işçi işten atılacak

    Merkez Bankasında taşeron olarak çalışan 80-90 civarında işçinin işten atılacağı iddia edildi. Geçen ay garson olarak çalışan 20 işçi işten atılmıştı.

    Mansur Yavaş: İlk icraatımız, makam araçlarını azaltmak olacak
    Mansur Yavaş: İlk icraatımız, makam araçlarını azaltmak olacak

    Ankara'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla Aday Tanıtım Toplantısı yapılıyor.

    Naylon yakıp kedinin gözlerine damlattılar
    Naylon yakıp kedinin gözlerine damlattılar

    Antalya'da, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler kedinin gözlerine yakılmış naylon damlattı. Kedi tedavide.

    Eren Eroğlu davasında sanıklara 'iyi hal indirimi' uygulandı
    Eren Eroğlu davasında sanıklara 'iyi hal indirimi' uygulandı

    Esenyurt'ta iş cinayetinde hayatını kaybeden Eren Eroğlu’nun davasında mahkeme, sanıklara verilen cezaları "iyi hal indirimi" uygulayarak indirdi.

    Erdoğan, Trump ile telefon görüşmesinin detaylarını paylaştı
    Erdoğan, Trump ile telefon görüşmesinin detaylarını paylaştı

    Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu, Trump'la anlayış birliğine vardıklarını söyledi.

    Sezai Temelli: Kayyım atanmış yerlere yerel demokrasiyi inşa edeceğiz
    Sezai Temelli: Kayyım atanmış yerlere yerel demokrasiyi inşa edeceğiz

    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisinin grup toplantısında konuştu.

    GÜNCELLENDİ
    Almanya'da 8 havalimanında güvenlik personelleri bir günlük grevde
    Almanya'da 8 havalimanında güvenlik personelleri bir günlük grevde

    Güvenlik personelleri ve yer hizmetleri çalışanları ücret artışı talebiyle greve gitti. Grevin olduğu havalimanlarında uçuşlar iptal edildi.

    GÜNCELLENDİ
    Bütçe açığı, YEP'teki beklentinin de üzerinde çıktı
    Bütçe açığı, YEP'teki beklentinin de üzerinde çıktı

    Bakan Albayrak: YEP'te 2018 sonu bütçe açığını 72, 1 milyar lira öngörmüştük. Bütçe açığı hedefle uyumlu olarak 72, 6 milyar lira oldu.

    Bahçesinde büyüdüğümüz yazar Sabahattin Ali'nin kitapları Kor Kitap'ta
    Bahçesinde büyüdüğümüz yazar Sabahattin Ali'nin kitapları Kor Kitap'ta

    Google çalışanlarından sosyal medyada dev protesto
    Google çalışanlarından sosyal medyada dev protesto
    GÜNCELLENDİ
    Avustralya Açık tenis turnuvasında ikinci gün
    Avustralya Açık tenis turnuvasında ikinci gün
    Karapetê Xaço kimdir?
    Karapetê Xaço kimdir?
    GÜNCELLENDİ
    Cranberries, Dolores'in anısına yeni albümden bir şarkı yayınlayacak
    Cranberries, Dolores'in anısına yeni albümden bir şarkı yayınlayacak
    Adana'da bir kadın otoparkta ölü bulundu
    Adana'da bir kadın otoparkta ölü bulundu

    Adana'nın Sarıçam ilçesindeki bir apartmanın otoparkında bir kadın cenazesi bulundu. Kadının ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

    Akit'in hedef gösterdiği İlahiyatçı Cemil Kılıç görevden alındı
    Akit'in hedef gösterdiği İlahiyatçı Cemil Kılıç görevden alındı

    Akit gazetesinin bir süredir hedef gösterdiği ilahiyatçı, yazar Cemil Kılıç görevden uzaklaştırıldı.

    Maaşı kesilen emeklinin KDK'ya başvurusu 500 bin kişiyi kurtardı
    Maaşı kesilen emeklinin KDK'ya başvurusu 500 bin kişiyi kurtardı

    SGK, emekli Mustafa Demirci'nin maaşını prim günü eksik diyerek kesti. Kamu Denetçiliği Kurumu devreye girince Demirci'nin maaşı yeniden bağlandı.

    GÜNCELLENDİ
    Kuşadası açıklarında 1 çocuk hayatını kaybetti, 46 mülteci kurtarıldı
    Kuşadası açıklarında 1 çocuk hayatını kaybetti, 46 mülteci kurtarıldı

    Aydın'ın Kuşadası ilçesinde botları su alan 46 mülteci kurtarıldı, 1 çocuğun cesedine ulaşıldı.

    GÜNCELLENDİ
    Genç kadını öldürüp evi ateşe verdiler
    Genç kadını öldürüp evi ateşe verdiler

    Beyoğlu'da bir evde çıkan yangın söndürüldükten sonra bıçaklanmış bir kadının cenazesi bulundu. Kadın cinayeti şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı.

    GÜNCELLENDİ
    İşsizlik oranı Ekim 2018'de 1,3 puan artarak 11,6 oldu
    İşsizlik oranı Ekim 2018'de 1,3 puan artarak 11,6 oldu

    İşsiz sayısı 501 bin kişi artarak 3 milyon 788 bin kişi olarak kaydedildi. Genç işsizlik oranı Ekim 2018'de 3 puan yükselerek yüzde 22,3'e çıktı.

    Adnan Oktar'ın 86 şirketinin aktif büyüklüğü 10 milyon lira
    Adnan Oktar'ın 86 şirketinin aktif büyüklüğü 10 milyon lira

    TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Adnan Oktar'ın 86 şirketinin 10 milyon liralık aktif büyüklüğü olduğunu söyledi.

    Kuru soğan ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı
    Kuru soğan ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı

    Kuru soğanda ithalatın önünü açmak için gümrük vergisi 28 Şubat'a kadar sıfırlandı.

    GÜNCELLENDİ
    Soğuk hava ve kar nedeniyle okulların tatil olduğu yerler (15 Ocak)
    Soğuk hava ve kar nedeniyle okulların tatil olduğu yerler (15 Ocak)

    Bingöl merkez ve Bitlis'in bazı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi. Mersin Gülnar'da ise sağanak nedeniyle okullar tatil.

    Trump: Türkiye ile ekonomik genişlemede büyük potansiyel var
    Trump: Türkiye ile ekonomik genişlemede büyük potansiyel var

    ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Türkiye arasındaki ekonomik genişleme ile ilgili büyük bir potansiyel olduğunu söyledi.

    Devrimin kızıl gülü: Rosa Luxemburg
    Devrimin kızıl gülü: Rosa Luxemburg

    İsimleri, işçi sınıfının onurlu geçmişiyle iç içe geçen Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht’i katledilmelerinin 100. yılında hatırlamaya devam ediyoruz.

    İZBAN grevi neyi gösterdi?
    İZBAN grevi neyi gösterdi?

    AKP ve CHP arasında süren bu kayıkçı kavgasında iki cenah da 'krizin faturasını işçiye kesmek'te ortaklaştı.

    Ay sonuna kadar 200 lira ile idare et edebilirsen!
    Ay sonuna kadar 200 lira ile idare et edebilirsen!

    '3 öğün yemek yediğimi hatırlamıyorum. Bir öğünde iki çeşit bile yemiyoruz. Patates kızartması, makarna, çorba ama bunlardan sadece bir tanesi.'

    TARİŞ attığı işçilere ve sendikacılara dava açtı!
    TARİŞ attığı işçilere ve sendikacılara dava açtı!

    TARİŞ yönetimi, sendikalaştıkları için işten attığı işçiler ve işçileri destekleyen sendikacılar hakkında suç duyurusunda bulundu.

    Arabesk: Bir eski zaman ağrısı
    Arabesk: Bir eski zaman ağrısı

    Dosyamızın ilk günkü konuğu Nuray Sancar: Arabesk tarihin derinliklerinden çıkarıldı ve evcilleştirildi.

    RTÜK Daire Başkanvekili yandaşa uyarı yazısı yazınca görevden alındı
    RTÜK Daire Başkanvekili yandaşa uyarı yazısı yazınca görevden alındı

    RTÜK’ün İzin ve Tahsisler Daire Başkanvekili Yasin Yiğit, Turkuvaz’a uyarı yazısı yazınca bir gün sonra görevden alındı.