Avustralya Açık tenis turnuvasında ikinci gün

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta, kadınların 10 numaralı seribaşı ismi Rus Daria Kasatkina ilk turda elendi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın ikinci günü, tek erkekler ve tek kadınlarda ilk tur mücadeleleriyle devam etti.

Tek erkeklerde 4 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev, Sloven Aljaz Bedene'yi 6-4, 6-1 ve 6-4'lük setlerle zorlanmadan 3-0 yenerek adını üst tura yazdırdı.

Alexander Zverev | Fotoğraf: Recep Şakar/AA

8 numaralı seribaşı Japon Kei Nishikori ise Polonyalı Kamil Majchrzak karşısında zorlandı. İki iki seti 6-3 ve 7-6 kazanan 176 numaralı seribaşı Majchrzak, mücadelede 2-0 öne geçti. Bu bölümden sonra sakatlanmasına rağmen maça devam eden 23 yaşındaki tenisçi, sonraki iki seti 6-0 ve 6-2 kaybederken, beşinci sette 3-0 gerideyken oyundan çekildi ve Nishikori üst tura yükseldi.

Kei Nishikori | Fotoğraf: Recep Şakar/AA

11 numaralı seribaşı Hırvat Borna Coric, 12 numaralı seribaşı İtalyan Fabio Fognini de rakiplerini 3-0 mağlup ederek ikinci tura çıktı.

PLISKOVA VE SERENA WILLIAMS İKİNCİ TURDA

Tek kadınlarda 7 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova, elemelerden gelen vatandaşı Karolina Muchova'yı 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup etti.

Karolina Pliskova | Fotoğraf: Recep Şakar/AA

Kariyerinde 7 Avustralya Açık şampiyonluğu bulunan 16 numaralı seribaşı Serena Williams ise Alman Tatjana Maria'yı 49 dakika içinde 6-0 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek zorlanmadan üst tura adını yazdırdı.

Serena Williams | Fotoğraf: Recep Şakar/AA

Belçikalı 12 numaralı seribaşı Elise Mertens, Letonyalı 13 numaralı seribaşı Anastasija Sevastova ve ABD'li 17 numaralı seribaşı Madison Keys rakiplerini yenerek üst tura kaldı.

Günün sürprizine ise 10 numaralı seribaşı Rus Daria Kasatkina'yı 6-3 ve 6-0'lık setlerle 2-0 mağlup ederek üst tura yükselen 192 numaralı seribaşı İsviçreli Timea Bacsinszky imza attı.

TURNUVANIN İLK GÜNÜNDE YAŞANANLAR

Avustralya Açık'ın ilk gününde, tek erkeklerde 2 numaralı seri başı olan İspanyol Rafael Nadal, Rod Laver Arena’da oynanan maçta 238. sıradaki Avustralyalı James Duckworth’u 3-0 yenerek ikinci tura çıktı.

Tek erkeklerde 5 numaralı seri başı Güney Afrikalı Kevin Anderson Melbourne Arena’da oynanan maçta 41. sıradaki Fransız Adrian Mannarino’yu 3-1 yenerek ikinci tura çıktı.

Kevin Anderson | Fotoğraf: Recep Şakar/AA

Tek erkeklerde 20 numaralı seri başı Bulgar Grigor Dimitrov 1573 Arena’da oynanan maçta Sırp raket Janko Tipsarevic’i 3-1 yenerek ikinci tura çıktı.

Grigor Dimitrov | Fotoğraf: Recep Şakar/AA

Tek kadınlarda Rus tenisçi Maria Sharapova, İngiliz rakibi Harriet Dart ile karşılaştı.

Maria Sharapova | Fotoğraf: Recep Şakar/AA

Tek kadınlarda 14 numaralı seri başı Alman Julia Goerges 35. Sıradaki Amerikalı rakibi Danielle Collins’e (fotoğrafta) 2-1 yenilerek turnuvadan elendi.

Julia Goerges | Fotoğraf: Recep Şakar/AA

Tek kadınlarda 5 numaralı seri başı Amerikalı Sloane Stephens, 94. sıradaki Taylor Townsend’i 2-0 yenerek ikinci tura yükseldi.

Sloane Stephens | Fotoğraf: Recep Şakar/AA

Tek kadınlarda 2 numaralı seri başı Alman Angelique Kerber 92. sıradaki Slovenyalı Polona Hercog’u 2-0 yenerek ikinci tura yükseldi.

Angelique Kerber | Fotoğraf: Recep Şakar/AA

62,5 MİLYON AVUSTRALYA DOLARI DAĞITILACAK

Fransa Açık (Roland Garros), Wimbledon ve ABD Açık ile tenis sezonunun en önemli dört turnuvasından biri olan Avustralya Açık, bu yıl 14-27 Ocak tarihlerinde 107. kez organize ediliyor.

İlk kez 1905 yılında düzenlenen, Avustralya Açık'ta bu yıl toplam 62,5 milyon Avustralya doları (yaklaşık 245 milyon lira) ödül dağıtılacak. Turnuvanın, 26 Ocak'ta yapılacak tek kadınlar ve 27 Ocak'ta oynanacak tek erkekler finalini kazananlara ise 4,1 milyon Avustralya doları (yaklaşık 16 milyon lira) para ödülü verilecek. (SPOR SERVİSİ)