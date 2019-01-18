18 Ocak 2019 11:27
Son Düzenlenme Tarihi: 18 Ocak 2019 11:29

Avustralya Açık tenis turnuvasında beşinci gün

Avustralya Açık tenis turnuvası üçüncü tur mücadelelerinde Taylor Fritz'i yenen Roger Federer, dördüncü tura yükseldi.

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Avustralya Açık tenis turnuvasında beşinci gün

Avustralya Açık Tenis Turnuvası’nda Roger Federer, Taylor Fritz’i 3-0 yenerek dördüncü tura çıktı | Fotoğraf: Recep Şakar/AA

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    Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlarda son şampiyon Caroline Wozniacki, Maria Sharapova'ya 2-1 yenilerek elendi.

    Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın beşinci günü sabah seansı, tek erkekler ve tek kadınlarda üçüncü tur mücadeleleriyle devam etti.

    Tek erkeklerde turnuvada son iki yılın şampiyonu 3 numaralı seribaşı İsviçreli Federer, 1 saat 28 dakikalık mücadelenin ardından ABD'li Taylor Fritz'i 6-2, 7-5 ve 6-2'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

    Gürcistanlı 19 numaralı seribaşı Nikoloz Basilashvili'yi 3-1 yenen Yunanistanlı 14 numaralı seribaşı Stefanos Tsitsipas ve 18 numaralı seribaşı Diego Schwartzman'ı 3-0 mağlup eden Çek Tomas Berdych, dördüncü tura yükselen diğer oyuncular oldu.

    SHARAPOVA, SON ŞAMPİYONA GEÇİT VERMEDİ

    Tek kadınlarda turnuvada 2008 yılında şampiyonluğa ulaşan 30 numaralı seribaşı Rus Maria Sharapova, 2 saat 24 dakika süren karşılaşmanın ardından 3 numaralı seribaşı ve son şampiyon olan Danimarkalı Caroline Wozniacki'yi 6-4, 4-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup ederek önemli bir başarıya imza attı.

    Maria Sharapova, 3 numaralı seri başı Caroline Wozniacki’yi 2-1 yenerek turnuvadan eledi | Fotoğraf: Recep Şakar/AA

    ABD'li 5 numaralı seribaşı Sloane Stephens ise 31 numaralı seribaşı Hırvat Petra Martic'i 7-6'lık setlerin ardından 2-0 yenerek dördüncü tura adını yazdırdı.

    Dünya sıralamasında 87. basamakta yer alan ABD'li Amanda Anisimova, 11 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka'yı 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederek sürpriz bir galibiyet aldı.

    SIMONA HALEP - VENUS WILLIAMS EŞLEŞMESİ

    Turnuvada geçen yılın finalisti ve 1 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep, ABD'li Sofia Kenin'i 6-3, 6-7 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yenerek turnuvanın dışında bıraktı.

    Toplam 2 saat 30 dakikalık zorlu bir mücadelenin ardından tur atlayan 27 yaşındaki Halep'in üçüncü turdaki rakibi, turnuvada 2003 ve 2017 yıllarında final oynayan 38 yaşındaki ABD'li sporcu Venus Williams oldu.

    16 numaralı seri başı Serena Williams, Kanadalı rakibi Eugenie Bouchard'ı 2-0 yenerek üçüncü tura çıktı | Fotoğraf: Recep Şakar/AA

    Kariyerinde 7 Avustralya Açık şampiyonluğu bulunan Serena Williams, dünya klasmanında 79. sırada yer alan Kanadalı Eugenie Bouchard'ı 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek üçüncü tur biletini aldı.

    Tek kadınlarda 4 numaralı seribaşı Japon Naomi Osaka, 6 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina, 7 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova turnuvada yoluna devam etti.

    Romanyalı Simona Halep, ABD'li rakibi Sofia Kenin’i 2-1 yenerek üçüncü tura çıktı | Fotoğraf: Recep Şakar/AA

    DJOKOVIC, SHAPOVALOV İLE KARŞILAŞACAK

    Turunuvanın dördüncü gününde oynanan maçlarda, tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Djokovic, ikinci turda Fransız Jo-Wilfried Tsonga ile karşılaştı. Toplam 2 saat süren maçta rakibini 6-3, 7-5 ve 6-4'lük setlerle 3-0 mağlup eden Sırp tenisçi, adını üçüncü tura yazdırdı.

    1 numaralı seri başı Novak Djokovic, Jo-Wilfried Tsonga’yı 3-0 yenerek üçüncü tura çıktı | Fotoğraf: Recep Şakar/AA

    Djokovic, üçüncü turda 25 numaralı seribaşı Kanadalı Denis Shapovalov ile eşleşti.

    4 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev, 3 saat 46 dakika süren mücadelede Fransız Jeremy Chardy'yi 7-6, 6-4, 5-7, 6-7 ve 6-1'lik setlerle 3-2 yendi ve tur atlayan taraf oldu.

    Tek erkeklerde 8 numaralı seribaşı Japon Kei Nishikori, 11 numaralı seribaşı Hırvat Borna Coric, 12 numaralı seribaşı İtalyan Fabio Fognini ve 16 numaralı seribaşı Kanadalı Milos Raonic üçüncü tura çıkmayı başardı. (AA)

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