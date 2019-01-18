Avustralya Açık tenis turnuvasında beşinci gün
Avustralya Açık tenis turnuvası üçüncü tur mücadelelerinde Taylor Fritz'i yenen Roger Federer, dördüncü tura yükseldi.
Avustralya Açık Tenis Turnuvası’nda Roger Federer, Taylor Fritz’i 3-0 yenerek dördüncü tura çıktı | Fotoğraf: Recep Şakar/AA
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlarda son şampiyon Caroline Wozniacki, Maria Sharapova'ya 2-1 yenilerek elendi.
Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın beşinci günü sabah seansı, tek erkekler ve tek kadınlarda üçüncü tur mücadeleleriyle devam etti.
Tek erkeklerde turnuvada son iki yılın şampiyonu 3 numaralı seribaşı İsviçreli Federer, 1 saat 28 dakikalık mücadelenin ardından ABD'li Taylor Fritz'i 6-2, 7-5 ve 6-2'lik setlerle 3-0 mağlup etti.
Gürcistanlı 19 numaralı seribaşı Nikoloz Basilashvili'yi 3-1 yenen Yunanistanlı 14 numaralı seribaşı Stefanos Tsitsipas ve 18 numaralı seribaşı Diego Schwartzman'ı 3-0 mağlup eden Çek Tomas Berdych, dördüncü tura yükselen diğer oyuncular oldu.
SHARAPOVA, SON ŞAMPİYONA GEÇİT VERMEDİ
Tek kadınlarda turnuvada 2008 yılında şampiyonluğa ulaşan 30 numaralı seribaşı Rus Maria Sharapova, 2 saat 24 dakika süren karşılaşmanın ardından 3 numaralı seribaşı ve son şampiyon olan Danimarkalı Caroline Wozniacki'yi 6-4, 4-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup ederek önemli bir başarıya imza attı.
ABD'li 5 numaralı seribaşı Sloane Stephens ise 31 numaralı seribaşı Hırvat Petra Martic'i 7-6'lık setlerin ardından 2-0 yenerek dördüncü tura adını yazdırdı.
Dünya sıralamasında 87. basamakta yer alan ABD'li Amanda Anisimova, 11 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka'yı 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederek sürpriz bir galibiyet aldı.
SIMONA HALEP - VENUS WILLIAMS EŞLEŞMESİ
Turnuvada geçen yılın finalisti ve 1 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep, ABD'li Sofia Kenin'i 6-3, 6-7 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yenerek turnuvanın dışında bıraktı.
Toplam 2 saat 30 dakikalık zorlu bir mücadelenin ardından tur atlayan 27 yaşındaki Halep'in üçüncü turdaki rakibi, turnuvada 2003 ve 2017 yıllarında final oynayan 38 yaşındaki ABD'li sporcu Venus Williams oldu.
Kariyerinde 7 Avustralya Açık şampiyonluğu bulunan Serena Williams, dünya klasmanında 79. sırada yer alan Kanadalı Eugenie Bouchard'ı 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek üçüncü tur biletini aldı.
Tek kadınlarda 4 numaralı seribaşı Japon Naomi Osaka, 6 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina, 7 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova turnuvada yoluna devam etti.
DJOKOVIC, SHAPOVALOV İLE KARŞILAŞACAK
Turunuvanın dördüncü gününde oynanan maçlarda, tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Djokovic, ikinci turda Fransız Jo-Wilfried Tsonga ile karşılaştı. Toplam 2 saat süren maçta rakibini 6-3, 7-5 ve 6-4'lük setlerle 3-0 mağlup eden Sırp tenisçi, adını üçüncü tura yazdırdı.
Djokovic, üçüncü turda 25 numaralı seribaşı Kanadalı Denis Shapovalov ile eşleşti.
4 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev, 3 saat 46 dakika süren mücadelede Fransız Jeremy Chardy'yi 7-6, 6-4, 5-7, 6-7 ve 6-1'lik setlerle 3-2 yendi ve tur atlayan taraf oldu.
Tek erkeklerde 8 numaralı seribaşı Japon Kei Nishikori, 11 numaralı seribaşı Hırvat Borna Coric, 12 numaralı seribaşı İtalyan Fabio Fognini ve 16 numaralı seribaşı Kanadalı Milos Raonic üçüncü tura çıkmayı başardı. (AA)