Sakarya'da doğal gaz hattında patlama

Sakarya’nın Arifiye ilçesinin Kemaliye Mahallesi'nde doğal gaz hattının bulunduğu bölgede büyük bir patlama meydana geldi. Patlama, dağlık alandaki doğalgaz hattında oldu. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri çıkan yangını söndürdü.

VALİ: VAN KAYBI VE YARALANMA YOK

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, ilk açıklamasında patlamanın meydana geldiği bölge yakınlarında yerleşim yeri olmadığını belirterek "Olayın doğal gaz Bozüyük-Adapazarı ana dağıtım hattında heyelana bağlı olduğunu tahmin ediyoruz. Daha önce de orada heyelan riski varmış, çalışma başlatılmış. Çok yakınında yerleşim yok. Şu anda can kaybı, yaralanma yok. Hem doğal gaz ekipleri hem de itfaiye ekipleri gerekli güvenlik önlemlerini aldı" dedi.

BAĞ EVİNİ SARAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, AFAD, jandarma ve BOTAŞ'a bağlı ekipler, dağ yollarında güçlükle ilerleyerek olay yerine ulaşırken, BOTAŞ'a ait doğal gaz boru hattında çıkan yangın doğal gazın kesilmesiyle bir süre sonra söndü.

Heyelana bağlı olarak doğal gaz boru hattının hasar görmesi sonucu çıkan yangının, doğal gaz hattının yakınındaki bağ evine sıçradığı görüldü. İtfaiye ekipleri, bağ evini saran yangını söndürdü. Yangının, fındık ağaçlarına da zarar verdi.

HEYELAN PATLAMAYA NEDEN OLDU

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Bozüyük- Adapazarı doğal gaz iletim hattı üzerinde çıkan yangınla ilgili "Saat 07.55 gibi bir yangın ihbarı vardı. Ekipleri olay yerine gönderdiğimizde Bozüyük- Adapazarı iletim hattı üzerinde bir yangın olduğu tespit edildi. Hemen ekipleri gönderdik, güvenlik önlemi alındı. Daha önce heyelana maruz bir bölge olduğu için ilk değerlendirmemiz burada heyelana bağlı olarak bir gaz kaçağının ve yangının olduğu şeklinde. Çok yakınında bir yerleşim yeri yok. Dolayısıyla can kaybımız da yok. Şu anda doğal gaz tümüyle kesildi. İlimiz gaz konusunda herhangi bir sıkıntı çekmeyecek; çünkü diğer hatlardan desteklenecek. Ekipler şu anda olay yerinde müdahale devam ediyor. Can kaybının olmaması en büyük tesellimiz" dedi.

BOTAŞ: GAZ KESİNTİSİ SÖZ KONUSU DEĞİL

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü'nce Sakarya'da doğal gaz hattında meydana gelen yangınla ilgili tedbir alındığı belirtilerek, "Doğal gaz iletim sisteminin hiçbir bölgesinde gaz kesintisi söz konusu olmayacaktır" denildi.

Kurumdan yapulan açıklamada şunlar kaydedildi:

"BOTAŞ tarafından gerekli müdahale yapılarak hat vanaları kapatılmış ve olayın meydana geldiği kısımda doğal gaz akışı durdurulmuştur. Yangın kontrol altına alınmış olup, soğutma işlemlerinin ardından ivedilikle onarım çalışmalarına başlanacaktır. Bu süre zarfında gerekli tedbirler alınmış ve bölgenin doğal gaz ihtiyacı alternatif iletim hatlarından kesintisiz sağlanmaktadır. Bu doğrultuda, Doğal Gaz İletim Sisteminin hiçbir bölgesinde gaz kesintisi söz konusu olmayacaktır." (HABER MERKEZİ)