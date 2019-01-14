Sanatçı Ferhat Tunç, Atatürk Havalimanı’nda gözaltına alındı

Sanatçı Ferhat Tunç, Almanya'dan geldiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı. Tunç, gelişmeyi 23.25'te sosyal medya hesabından paylaştı.

Alınan bilgiye göre, dün akşam tarifeli uçakla Almanya'dan gelen Tunç hakkında, pasaport işlemleri sırasında, Diyarbakır'da yürütülen bir soruşturma kapsamında yakalama kararı olduğu tespit edildi.

Gözaltına alındığını Twitter hesabından duyuran Tunç, “Almanya’dan gelirken ‘aranıyorsun’ dediler havaalanında gözaltı işlemi yapılıyor” ifadelerini kullandı.

Almanya’dan gelirken “aranıyorsun” dediler havaalanında gözaltı işlemi yapılıyor — FERHAT TUNÇ (@ferhatttunc) 13 Ocak 2019

Burada gözaltına alınan Tunç, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Tunç, işlemlerinin tamamlanmasının ardından, sabah saatlerinde Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Adliyeye getirilen Tunç, "Dün Almanya'dan geldim. Giderken bir sorun yaşamadım. Ama dün gelirken saat 11'de 'Aranıyorsun' dediler ve geceyi gözaltında geçirdik. Şimdi buradayız. Diyarbakır'da açılan soruşturmanın konusunun ne olduğunu öğrenmiş olacağız. Yani avukat arkadaşlarla birlikte öğrenmiş olacağız" dedi. (HABER MERKEZİ)