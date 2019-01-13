Sudan'da birçok kentte eylemler devam ediyor

Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir'den istifa etmesini ve geçici bir hükümet kurmasını talep eden halk eylemlerine devam ediyor.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, muhalif partiler ile doktor, öğretmen ve mühendislerin yer aldığı Sudanlı Meslekler Topluluğu, Kuzey Hartum, El-Fao, El-Faşir ve Amri kentlerinde eylemlere katılım çağrısı yaptı.

Yüzlerce kişinin katıldığı gösterilere güvenlik güçleri saldırdı. Güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gazla müdahalede bulunduğu eylemde onlarca kişi gözaltına alındı.

Meslekler Topluluğundan yapılan açıklamada, eylemlerin Kuzey Hartum, El-Fao, El-Faşir ve Amri kentlerinde başladığı aktarıldı.

Bölgedeki baraj nedeniyle yerinden edilenlerin bulunduğu Amri'de ilk eylem düzenlendi.

Sudan'daki eylemler 19 Aralık'ta hükümetin ekmek fiyatlarına zam yapmasının ardından Nil kıyısındaki Atbera ve Port Sudan kentlerinde başlamış ve kısa sürede birçok eyalete yayılmıştı.

Uluslararası Af Örgütü eylemlerde ölü sayısını 40 olarak açıklarken, Sudan’lı yetkililer, 24 kişinin hayatını kaybettiğini iddia ediyor. (HABER MERKEZİ)