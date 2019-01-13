Hüyük mahallesine kütüphane açıldı

Hatay’ın Arsuz ilçesinde bulunan Hüyük Mahallesinde kütüphane açıldı.

Halkın büyük ilgi gösterdiği kütüphane açılışı, Arap Alevilerin yılbaşı olarak kutladığı ‘Ras is seni’ tarihine denk geldi. Mahallede ‘Ras is seni’ şöleni ilk kez bu kadar geniş bir kapsamda yapılırken, etkinlik tiyatro ve müzik eşliğinde coşkuyla kutlandı.

Ücretsiz olarak düzenlenen etkinliğe 800’ün üzerinde yurttaş ilgi gösterdi.

Mahalle kitaplığının açılması için büyük emek veren Hüyük Muhtarı Rıdvan Dural, “Gönüllü halkın girişimi ve emek ve dayanışma ile tam 6 ayda kurulan bu kitaplığa okurları bekliyorum. Kitap severleri kitaplığa üye olmaya davet ediyorum. Unutmayalım; 1 kütüphane 1000 hapishane kapatır” dedi. (Hatay/EVRENSEL)