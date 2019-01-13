Ankara Etimesgut’ta bir apartmanda yangın çıktı
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.
Fotoğraf: DHA
Ankara’nın Etimesgut ilçesinde, Etimesgut Piyade Mahallesi’nde bulunan 5 katlı apartmanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Evde kimsenin bulunmadığı anda çıkan yangını fark eden mahalleli durumu itfaiyeye bildirdi.
Alevler kısa sürede çatı katını tamamen kapladı. Gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Apartmanda ve çevrede paniğe neden olan yangın, yaklaşık yarım saat süren çalışma sonrası söndürüldü.
Yangın sonrası binanın çatı kısmında büyük hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (Ankara/DHA)
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