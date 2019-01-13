HDK Eş Sözcülüğüne Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sedat Şenoğlu seçildi

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) 9’uncu Dönem Genel Kurulu, “Emek, barış, özgürlük ve faşizme karşı toplumsal direniş” şiarıyla düzenlendi.

HDK’nin Eş Sözcülüğüne Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sedat Şenoğlu seçildi. HDK’nin 120 kişilik Genel Meclis üyesi de yeniden belirlendi.

Ankara’da düzenlenen Genel Kurula, HDK içerisinde yer alan çok sayıda siyasi parti, sivil toplum örgütü, sendika ve demokratik kitle örgütü temsilcileri katıldı.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, İHD Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, KESK Eş Başkanı Mehmet Bozgeyik, Genel Kurul’da bulunan isimler arasında.

Genel Kurulun yapıldığı salona, PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecride karşı açlık grevinde olan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in fotoğrafının yer aldığı ve üzerinde “Tecride hayır, yaşamı savunan direnişe ses ver” yazılı pankart asıldı.

Genel Kurulun açılış konuşmasını HDK Eş Sözcüleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Onur Hamzaoğlu yaptı.

Tecride karşı açlık grevinde olan Leyla Güven’in durumuna değinen Koçyiğit şunları söyledi: “Şunu çok iyi biliyoruz ki bu tecrit sadece onlara yönelik değil. Bütün hayatımızı kuşatmış durumda. Tecrit sadece İmralı’da da yok hayatın içinde var. Tam da Sayın Leyla Güven bu tecridi kırmak, yeni bir toplumsal barışın önünü açmak istiyor. Bu ses küçük bir görüşmeye vesile oldu. Sayın Mehmet Öcalan, İmralı Adası’na gitti ve Sayın Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu kısa süreli görüşmeleri, 3 yıllık temel izolasyondan, mutlak tecritten sonra lütuf olarak gören aklı da yönetimi de reddediyoruz. Biz tecridin sistematik bir şekilde kırılmasını istiyoruz. Ailesi ve avukatlarıyla ve daha önce olduğu gibi heyetlerle sistemli bir görüşme ve bu görüşmenin garanti altına alınmasını istiyoruz. Her seferinde bıçağın kemiğe dayandığı yerde cezaevlerinde ve dışarıda arkadaşlarımızın eylemi sonucunda geliştiren 20 dakikalık kısa süreli tek seferlik görüşme, görüşme değildir.”

HAMZOĞLU EŞ SÖZCÜLÜĞÜ BIRAKTI

Onur Hamzaoğlu, Türkiye’nin karanlık bir iktidarla yaşadığını belirtti. Genel Kurul sonucunda HDK eş sözcülüğünü devredeceğini de açıklayan Hamzaoğlu, konuşmasını “Ekmek, özgürlük, barış ve sosyalizm mücadelesinde rehin tutulan tüm yoldaşlarımı, bir insanlık suçu olan tecridi kaldırmak için bedenlerini açlığa yatıranları, çalışma arkadaşım Leyla Güven’i selamlıyorum” diyerek noktaladı.

‘TECRİT DEMOKRASİYE VE BARIŞA UYGULANMAKTADIR’

Abdullah Öcalan’a yönelik tecride ve Öcalan’ın kardeşi Mehmet Öcalan’ın yaptığı görüşmeye değinen Sezai Temelli şunları söyledi: “Oysa 15 günde bir aile görüş hakkı var Sayın Öcalan’ın. Devlet bu hakkı gasp etmiştir. Sayın Öcalan’ın avukatlarının başvurusu 780. kez reddedilmiştir. Bu tecrit aslında barışa, demokrasiye uygulanan bir tecrittir. Bu tecrit nedeniyle bu ülke içinden çıkılmaz bir hale girmiştir. Savaş koşulları, şiddet, talan neredeyse olağanlaşmıştır. Bu tecrit koşulları tam da faşizmin kurumsallaşmasından başka bir şey değildir. O yüzden tecride karşı mücadele bir demokrasi, bir barış mücadelesidir. Eğer bu bağı kopartırsak bilin ki demokrasi ve barış mücadelesinde yol kat etmemiz mümkün değildir. Bizi bir araya getiren fikriyatı örgütlemek tam da demokrasi mücadelesini örgütlemektir.”

GÜVEN VE YÜKSEKDAĞ’DAN MESAJ

Genel Kurula Leyla Güven, HDK Genel Kurulu’na gönderdiği mesajında, “Bugün sizlerin gözü kulağı ne kadar içeride zindanlarda ise bizlerin de gözü kulağı dışarıda gelişecek direnişsel çıkışlardadır” dedi. HDP’nin önceki dönem Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, tutuklu bulunduğu cezaevinden HDK Genel Kuruluna telefon ile bağlandı. Yüksekdağ, katılımcılara “İmralı’nın kapısını hep birlikte açarsak Türkiye’de barışın ve özgürlüğünün yolunu açmış oluruz” sözleriyle seslendi. (HABER MERKEZİ)