Mobbingden vazgeçilsin

Çankaya Belediyesinden bir işçi

Biz Çankaya Belediyesi çalışanları olarak, bir süredir belirli sorunlar yaşıyoruz. Müdürlerin keyfi tavırlarıyla, herhangi bir savunma istenmeden, disiplin kuruluna dahi gönderilmeden ve yöneticilerin söylemleri ile hiçbir şekilde sorgulanmaksızın yer değişikliklerine maruz kalıyoruz. Şirket personeli ise memurlar ve kadrolu işçilerden daha sık bunu yaşıyor. Yapılan yer değişiklikleri de yöneticileri tatmin etmezse, yine gerekçe gösterilmeksizin, şirketlerin (Belde AŞ ve İmar AŞ) merkez ofislerine sürülüyor. Buralarda da mobbingin en şiddetli hali uygulanıyor. Bu personelin giriş çıkışları kontrol ediliyor. Ancak ofislere girmeleri yasak. Bu uygulamanın resmi bir dayanağı olmadığı için uyulmadığı takdirde personel sözlü olarak taciz ediliyor. Memur ve kadrolu işçiler ise çalıştıkları bölümlerde görev verilmeksizin atıl durumda bırakılarak dışlanıyorlar. Belediyemizde şirket çalışanları, kadrolu işçiler ve memurlar bu keyfi uygulamalara maruz kalıyorlar.

Çankaya Belediyesi gibi örnek gösterilen ve örnek olmaya devam etmesini temenni ettiğimiz, sosyal sorumluluk projeleriyle Türkiye’nin sosyal belediyecilik anlayışına katkıda bulunmuş belediyemizin bu tutumunu bir an önce değiştirmesini, çalışanların hak ettikleri saygın muameleyi yeniden görmesini umuyor ve bekliyoruz. Belediyemiz çalışanlarıyla bütündür…