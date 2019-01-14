Eksen Makina işçileri: Artık bıçak kemiğe dayandı

Gebze Tavşanlı Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) Türk Metal’in örgütlü olduğu Eksen Makina’da kıdem tazminatları ve üç aylık ücretleri ödenmeyen işçilerin başlattığı direniş devam ediyor. Patronunun bazı firmalarla yeni anlaşmalar imzalamasına rağmen “kriz” gerekçesi ile işten çıkartmaların yaşandığı Eksen Makina işçileri, “Kredi borcumuzu, ev kiramızı ödeyemiyoruz. Direniş bizim için son çareydi. Artık bıçak kemiğe dayandı. Borçlarımız katlandı” dedi.

10 yıldır Eksen Makina’da çalışan Aygün Talipoğlu, “Üç aydır mücadele ediyoruz. Arkadaşlarımıza çıkış hakkı tanındı. Çıkmak isteyenin tazminatının verileceği söylendi. Ancak henüz hakkını alabilen yok. Böyle olmasına rağmen son üç aydır da maaşlarımız yatmıyor” dedi. Patronun kriz gerekçesine ise işçiler, “Ücretli veya ücretsiz izine göndermelerini dahil kabul ettik. Diyalog yoluyla çözebileceğimizi ifade ettik. İşten atmalarla yanıt verdiler. Oysa firmalarla yeni anlaşmalar imzalandığını biliyoruz. Üretim bugüne kadar vardı” dedi. Esas meselenin kriz olmadığını ifade eden işçiler, “Evet ülkemizin ekonomisinin farkındayız ancak burada maaşlarımız ve tazminatımızın yatmamasının bununla alakası yok. Türk Metal Sendikasına üye olmamızdan oyunlar oynandı. Kaç yıllık çalışanın gözünün yaşına bakmadan işten attılar” dedi.

‘BUGÜN ÇOCUĞUM İÇİN DİRENİYORUM’

Askerde oğlu olan bir işçinin çocuğuna harçlık gönderemediğini ifade eden işçiler, “Dün patronla toplantı yaptık. Kadın arkadaşımız bu yüzden ağladı. Allahınızdan korkun” diyerek tepki gösterdi. 21 yıldır Eksen’de çalışan bir kadın işçi ise “21 yıllık elemanım ve canla başla çalıştım. Şimdi onlar bizi mağdur ediyor. Bir açıklama dahi yapmadılar. Bizim önerilerimizi dinlemediler. Ben yıllardır çocuğumu bırakıp işe geliyorum, bugün onun hakkı için de direniyorum. Onu yalnız bıraktığım günler için direniyorum” dedi.

Üç aydır ücretlerinin yatmadığını ifade eden işçiler uzun zamandır sıkıntılar yaşadıklarını aktarıyor. İşçiler, “Bu bir yıldır zaten maaşlarımız düzenli yatmadı. Buna rağmen kabul ettik. Bazılarımız kendi bölümü alanı olmamasına rağmen tuvaletlere kadar temizledi. Yemekhanesinde çalıştı, dişini sıktı. Eksen Makina ise işçiye işten atarak, ücret vermeyerek ve kıdemine göz dikerek yanıt verdi” dedi. Soğuk fabrika koşullarında battaniye ile yıllardır çalıştıklarını da ifade eden işçiler, “Biz emek verdik buraya. Yıllarımız burada geçti. Soğuk demedik ekmek teknemiz dedik sahip çıktık. Ama anladık ki biz aile değilmişiz” dedi.

‘YOLLAR MI KARLI MÜFETTİŞ NEDEN GELMEDİ?’

Üç yıldır Eksen Makina’da çalışan Zekeriya Çelik de “İşten çıkarılmalar olunca sendikaya üye olduk. Savunma yazdırdılar. Ayrıca mesaiye bizi bırakmıyorlardı sendikaya üye olduğumuz için. Ve sürekli mağdur edildik” dedi. Sadece patronlar tarafından mağdur edilmediklerini ifade eden Çelik, “İŞKUR’a gittik. Dilekçe doldurduk ve gönderdik. O dilekçe Ankara’da ve üç aydır müfettiş gelecek. Acaba işveren tarafından müfettiş engellendi mi, yollar mı karlı neden gelemedi?” diye konuştu. Ücretlerini alana kadar yağmur, soğuk demeden direneceklerini ifade eden Çelik, “Devlet büyüklerimizden destek bekliyoruz. Yoksa oraya da gideceğiz. Benim kredi borcum vardı ödeyemedim, katlandı. Herkesin durumu öyle. Kiramı ödeyemedim, faturamı ödeyemedim, akrabalarım ödedi. Yapılan bu haksızlık işçiye reva mı?” dedi. (Gebze/EVRENSEL)

BİRLİKTE TAKİPÇİSİYİZ

Türk Metal Gebze Başkanı Mustafa Teke “Maaşlarını veremeyen fabrika ne hikmetse işçilere, ‘Çıkmak isteyene tazminat vereceğiz’ diyebiliyor. Bunu da sendika üyesi arkadaşlarımıza yapıyor. Geçen ay da maaş alınamamasından kaynaklı fabrika önünde açıklama yapmıştık. Arkadaşlarımızla hep birlikte olacağız ve takipçisi olacağız” dedi.