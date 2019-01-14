Enflasyon zammı kaşıkla, gelir vergisi kepçeyle!

Metal İşçisi

İzmir

2019 yılının geçen yıldan daha zor olacağını yeni yılın ilk günlerinde görmüş olduk. Fabrikada merakla beklediğimiz aralık ayı TÜFE –0.40 açıklanınca moraller düştü, beklentiler suya düştü. Mart ayında alınacak enflasyon zammı beklentisi 5 puana kadar geriledi. Alım gücünün düşmesi, yüksek vergi kesintileri, yeni yılda yapılan zamlar biz işçilerin önümüzdeki aylarda daha zor geçim sıkıntısı ile karşı karşıya kalacağımızı gösteriyor.

Cumhurbaşkanı maaşına yapılan yüzde 26’lık zam, patronlara verilen teşvikler, EYT yasasının çıkmaması, kıdem tazminatına göz dikilmesi, vergi kesintileri, zorunlu BES uygulaması ve geçim sıkıntısı işçiler arasında en çok tartışılan konular. Doğal gaz ve elektrik faturalarının yüksek gelmesi ve yapılan indirimlerin aldatıcı olduğu kanısı yaygın. Muhafazakar ve AKP seçmeni işçilerin bir kısmı AKP ve Tayyip Erdoğan’a oy vermeyeceğini ve verdikleri için de pişmanlık duyduklarını söylüyorlar. Aynı şey MHP için de geçerli. Evet AKP’ye oy vermiş işçilerdeki değişim dönüşüm tamamen ekonomik mesele. Gün geçtikçe öfke artıyor, sinirler geriliyor. İşçiler bugün çözümü Cumhur İttifakı’nın karşısındaki en güçlü rakibi desteklemekte görüyor. Kapitalizmi eleştiren ve sorunu sistem sorunu olarak da gören işçiler de elbette var. Cumhur İttifakı’nın cumhurdan uzak tamamen zenginlerin sorunlarını dert edinen, halktan kopuk bir ittifaka doğru evrildiğini söyleyen işçiler önümüzdeki süreçte artacaktır. Bu dönemde bu kesimlerle tartışmaları derinleştirmek, ileri çıkan işçileri kazanmak önemli. Bir şeyler yapalım diyecek işçi potansiyeli de ortaya çıkacak. Özellikle krizin faturasını işçilere emekçilere daha fazla yansıtacakları ortada. Mart ayında alınacak enflasyon zammının da metal işçilerini memnun etmeyeceği gibi, vergi kesintileri altında eriyen ücretler karşısında fabrikada daha fazla tartışmalar dönecektir. Enflasyon zammı düşük çıkarsa ek zam yapılmalı diyen işçi de artıyor.

İşçiler, emekçiler üzerindeki tüm bu baskı ve sömürüye karşı ise örgütlü olunan Türk Metal’in hiçbir şey yapmaması özellikle genç işçilerde sendikanın faydalı mı faydasız mı olduğunu tartışılır hale getirdi. Sendikaya güven azalıyor. Önümüzdeki eylül ayında yapılacak yeni TİS görüşmelerine tüm bu sorunlara karşı birleşerek ve örgütlenerek hazırlanmamız gerek.