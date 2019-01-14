Antep'te ekonomik kriz AKP’li seçmeni de rahatsız ediyor

Deniz KAR

Mazlum AYÇİÇEK

Antep

Antep'te yerel seçim tartışmaları halkın gündemine girmeye başladı. Çeşitli mahallelerde bulunan kahvelerde yaptığımız muhabbetler, ekonomik kriz ile yerel seçimlerin birlikte tartışıldığını gösteriyor. AKP’nin yeniden adayı olan Fatma Şahin yüzde 55 oy ile geçtiğimiz yerel seçimlerde büyükşehir belediye başkanı seçilmişti. İlçe adayları ise henüz netleşmedi. AKP’li seçmenin yoğunlukta olduğu 8 Şubat, Çıkrosut ve Yukarıbayır’a giderek halkın yaklaşan yerel seçimler hakkındaki düşüncelerini ve seçimlerden beklentilerini konuştuk.

BİR DESTE FATURAYI MASAYA VURDU

İlk durağımız büyük çoğunluğunu AKP’li seçmenlerin oluşturduğu 8 Şubat Mahallesi. Girdiğimiz bir kahvede iki kişinin oturduğunu görüyoruz ve sohbete başlıyoruz. Birisi nakliyat şoförü, adı Ramazan. Seçimlerde ne olur diye soruyoruz. “Bizim buralar hep Ak Parti’ye oy verir” diyor. Ekonomik durumdan ise şikâyetçi. Cebinden çıkardığı bir deste faturayı masaya vuruyor. “Gittim 1000 lira fatura ödedim” dedikten sonra “gene de dünyada en iyisi biziz” diye konuşuyor. Ardından karşısında oturan kalıp ustası Mehmet söze giriyor: “Nesini savunuyorsun bu adamın. 16 yıldır ülkeyi yönetiyor. Ekonomi darmadağın oldu. Suriye’den kötü oldu durum. Adamlardan buğday ithal ediyoruz.” Daha önceleri MHP’ye oy verdiğini artık oy vermeyeceğini dile getiren Mehmet, “Devlet Bahçeli AKP’ye hırsız diyordu. Şimdi iş birliği yapıyor” ifadelerini kullanıyor. Ardından Ramazan tekrar söz alarak: “Bütün devletlerle uğraşıyoruz. Erdoğan hepsiyle çarpışıyor, helal olsun. Ben Türküm kim Türküm diyorsa gider ona oy veririm” diyor.

SAVAŞ VE İŞSİZLİK TARTIŞMASI

Mehmet lafa girerek, “Başımıza ne geldiyse ‘Türküm’ diyenlerden gelmedi mi? Savaşta hep fakir çocuğu ölüyor, sonra diyorlar ki ‘vatan sağolsun’ hesap sormaya kalkarsan içeri alıyorlar” sözlerini kullanıyor. İşsizliği ve ekonomik krizi sorduğumuzda ise Ramazan, “Benim yaşım 67, ben çalışıyorum. Çalışmak isteyene iş çok” dedikten sonra Mehmet, “Biz üç kişiyiz. Bul iş gidelim. Oğlan askerden geldi, boş; kız üniversiteyi bitirdi, boş. Burada canı yanmayan adam kalmadı. Ne yapalım adam mı öldürelim? Hırsızlık mı yapalım?” diye sitem ediyor. Biz kahveden ayrılırken arkamızda tartışma devam ediyordu.

"AKLI BAŞINDA MUHALEFET YOK"

Başka bir kahveye gidip oyun oynayan bir masaya yanaşıyoruz. İzleyicilerden Mustafa ile konuşuyoruz. Dolmuş şoförlüğü yapıyor Mustafa. Yaklaşan seçimleri soruyoruz. Bir şeyin değişmeyeceğini, beklentisinin de olmadığını söylüyor. Daha önce AKP’ye oy verdiğini fakat bu kez vermeyeceğini belirten Mustafa, “Aklı başında bir muhalefet yok olsa ona veririz” diyor. Faturalardan ödediği vergilerden dert yakınan Mustafa, herkesin durumdan şikâyetçi olduğunu düşünüyor.

Seçimlerinde AKP’ye oy vermeyeceğini yine de AKP’nin kazanacağını söyleyen Mustafa, “Antep normalde CHP’nin kalesidir. Otobüslerde serbest kart uygulaması getirerek, sosyal yardım yaparak kitle kazandı. Geçen otobüse birisi bindi, serbest kart bastı. Senin neren engelli? diye sordum. Adam seçim döneminde AKP’ye çalışmış, serbest kart vermişler” diyor.

"ENFLASYONDAN DOLAYI OY VERMEYECEĞİZ"

İkinci durağımız yine AKP’nin kalesi olarak görülen Çıksorut Mahallesi. Mahallede bir kahveye girerek, sohbet edecek bir grup buluyoruz. Dört kişilik grubun tamamı tekstil esnafı. Birinin dükkânı batmış diğerleriyse zor durumda olduğunu söylüyor. Seçimlerden beklentilerini soruyoruz. “AKP’si, CHP’si kim kazansa aynı olur” diyorlar. Hasan yıllardır AKP üyesi olduğunu, geçmiş seçimlerde sandık görevlisi olduğunu fakat bu kez sandığa gitmeyeceğini söylüyor. Hasan, “Enflasyondan dolayı oy vermeyeceğiz. Oyları çok düşecek, belki böylece kendisini düzeltir” diye konuşuyor. Atölyelerine, ağustos ayına kadar elektrik faturasının en fazla 800 lira geldiğini söyleyen Hasan, “Artık 1800 lira fatura ödüyoruz. TEDAŞ, kömür madenleri, şeker fabrikaları her şey özelleşti” diyor.

DEMİRTAŞ DIŞINDA BAŞKASI YOK DİYOR AMA...

Hasan’ın İş arkadaşı Mehmet de ekonomik krizden dolayı AKP’ye oy vermeyeceğini söylüyor. Mehmet 4 sene atölye çalıştırdıktan sonra, dövizle aldığı makinenin borcunu ödeyemeyince 5 ay önce dükkânını kapatmış. “Euro yükselince battık, 5-6 aydır işsizim. Geçen İŞKUR’un geçici işçiliğine başvurduk arkadaşımla ama umudumuz yok” diyor.

Şimdiye kadar neden AKP’ye oy verdiklerini sorduğumuzda ise “34 yaşındayım 2002’den beri Tayyip’ten dolayı AKP’ye oy veriyorduk. Adam dik duruyor, zaten bizim tepkimiz Tayyip’e değil onun adamlarına” diye cevap veriyor. “Başka bir partiyi neden düşünmüyorsunuz?” sorumuza “Kılıçdaroğlu tatmin etmiyor. Mesela AKP’nin sunduğu bir projenin daha iyisini sunmalarını bekliyoruz ama yapamıyorlar. Tayyip’i sıkıştırmalarını bekliyoruz ama olmuyor” ifadelerini kullanıyor. Ardından yanında oturan Mehmet söze giriyor: “Bak şu içeri aldıkları adam vardı ya Selahattin Demirtaş, HDP’den ayrılıp başka bir parti açsa kazanırdı. Onun dışında başka biri yok ama.”

"CHP ŞUNU DÜZELTECEK DESELER GİDER OY VERİRİM"

İbrahim Halil Özdemir. | Fotoğraf: Evrensel

Son durağımız Yukarıbayır Mahallesi. Burada Turan ve İbrahim Hali Özdemir ile konuşuyoruz. Özdemir faturasını ödeyemediği için elektriğinin kesildİğini söylüyor. Özdemir’le seçimler üzerine konuşuyoruz. “Ne seçimi, millet ekmeğinin peşine düşmüş. Ben emekliyim. 180 TL zam yaptılar maaşıma, elektrik faturası 116 lira gelmiş, verdikleri zam olduğu gibi bitti” diyor. Özdemir “Ben 16-17 senedir AKP’liyim, geçen seçimlerde de AKP’ye oy verdim ama bu kez vermeyeceğim” dedikten sonra “benim evimde 30 oy var hepsi AKP’ye gidiyordu, artık gitmeyecek” diyor. Seçimlerde kime oy vereceği konusunda henüz kararsız olduğunu söyledikten sonra “terörü destekleyenlere mi oy verelim CHP’ye, HDP’ye mi kullanalım” diye konuşuyor. Ardından Turan araya girerek “AKP herkesi terörist yaptı. Kendisine kim karşı çıkıyorsa ‘bunlar terörist’ diyor. Tiyatrocuları, karikatürcüleri içeriye alıyorlar. Denemediğiniz bir şey için neden konuşuyorsunuz? 5 dönemdir buna oy veriyorsunuz” cümlelerini kuruyor. Ardından konuşan Özdemir ise “Ben sabit fikirli bir adam değilim. CHP şunu düzeltecek deseler gider oy veririm. Ama bilemiyorsun ki” diyor.