İskenderun'da kriz eylemi: Krizin bedelelini yaratanlar ödesin

İskenderun'da birçok sendika, dernek ve meslek odasından oluşan İskenderun Yaşam Platformu, ekonomik krize karşı bir araya geldi. Kurumlar adına ortak basın açıklamasını okuyan Sosyal Haklar Derneği İskenderun Şube Başkanı Avukat Bülent Akbay, “Siyasi iktidar kriz yok, ekonomi tıkırında nutukları atsa da enflasyondan işsizliğe, yoksullaşmadan ekonomik durgunluğa kadar hayatlarımızı her alanda kabusa çeviren kapsamlı bir ekonomik krizle karşı karşıyayız” dedi.

"İĞNEDEN İPLİĞE HER ŞEYE ZAM"

Sosyal Haklar Derneği, İSDEMİR Emeklileri Derneği, İskenderun Bakkallar ve Bayiler Odası, TMMOB İskenderun Temsilciliği, Eğitim-İş, Eğitim Sen, Atatürkçü Düşünce Derneği, Alevi Kültürünü Araştırma Derneği, İnsan Hakları Derneği ve Cemevi’nin oluşturduğu İskenderun Yaşam Platformu adına konuşan Bülent Akbay, iğneden ipliğe her şeyin zamlandığını, hayat pahalılığının arttığını, ücretlerin erdiğini ve satın alma gücünün düştüğünü söyledi.

Akbay, “Bizler için krizin anlamı kabaran faturalar, ödenemeyen borçlar, evlere gelen hacizler, çocuğuna okul kıyafeti alamadığı için, geçinemediği için intihara sürüklenen hayatlardır. Bizler için krizin anlamı işsizliktir. Her an ensemizde hissettiğimiz işsiz kalma tehdidi, artmaya devam eden iş cinayetleridir. İskenderun esnafı bir bir kepenk kapatıyor. Kredilerini ödeyemiyor. Fabrikalar üretimi durduruyor ve durmadan işçi çıkartıyor. İskenderun’da işsizlik ve yoksulluk sürekli artıyor. İskenderun icra dairelerinde dosya sayısı rekor düzeyde” dedi.

"KÜÇÜK BİR AZINLIĞIN BORCU EMEKÇİLERE ÖDETİLMEK İSTENİYOR"

İktidar çevrelerinin şimdiye kadar yaşanan tüm krizlerde olduğu gibi bu krizin faturasını da işçi sınıfına, emekçilere, yoksul halk kesimlerine çıkartmayı hedeflediğini söyleyen Akbay, “Üçte ikisi özel sektöre ve bankalara ait 467 milyar dolar dış borç 81 milyona ödetilmek isteniyor. Küçük bir azınlığın borcu, zamlarla, adaletsiz vergilerle, işsizlik tehdidiyle halkın yüzde 99’u olarak bizlerin sırtına yıkılmaya çalışıyorlar. Krizin bedelini halk değil yaratanlar ödemelidir” dedi.

Açıklamaya CHP, HDP, EMEP de destek verdi. (İskenderun/EVRENSEL)