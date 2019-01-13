Ekoloji Birliği Cumhurbaşkanına kendi sözleriyle seslendi

Ekoloji Birliği Yerel Yönetimler Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada “Denizlerimizin kenarlarını, orman alanlarını betona çevirme gayretinde olanlar var. Ben bu noktada Çevre Şehircilik Bakanıma da söylüyorum. Kimsenin gözünün yaşına bakmayacaksın, yıkmaksa yıkacağız” diyen Cumhurbaşkanına Okluk Koyu'nda yapılan yazlık konutu anımsatarak yanıt verdi.

40 BİN SIĞLA AĞACI KESİLDİ

Cumhurbaşkanlığı'nın 2015 yılı bütçesine Marmaris'teki Okluk Devlet Konukevi’nde yenileme ve düzenleme çalışmaları yapılacağı, bilgisine yer verildiğini aktaran ve Aralık 2016'da Okluk Koyu için doğal koruma SİT niteliğinin kaldırıldığını belirten Ekoloji Birliği; “Proje inşaatı için 40 bin sığla ağacı kesildi. Okluk Koyu'ndaki 230 metrekarelik 3 odalı Cumhurbaşkanlığı konutu yıkıldı ve Cumhurbaşkanlığı 2017 yatırım programına yeni inşaat için ödenek kondu. Ekoloji Birliği bileşenimiz Muğla Çevre Platformu (MUÇEP), Okluk Koyu'nu yok edecek bu projeye karşı çeşitli çalışmalar başlattı. Yıkılan binanın bulunduğu alan ve çevresinde 20 bin metrekarelik (20 hektar) alanda 300 odalı yeni Cumhurbaşkanlığı Yazlık Sarayı planlandı” dedi.

‘GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAYIN’

Koydaki saray inşaatı için yapılan doğa tahribatlarını maddeler halinde sıralayan Ekoloji Birliği, yazlık konuta ulaşabilmek için 50 bin ağacın feda edildiğini, inşaat alanı çevresine 4 metre yüksekliğinde kilometrelerce uzunlukta sur gibi duvar örüldüğünü ve deniz kıyısında 11 bin metrekarelik deniz yüzeyi doldurularak deniz yaşamına büyük zarar veren yapay sahil oluşturulduğuna dikkat çekti.

Ekoloji Birliği Cumhurbaşkanına kendi sözleri ile seslenerek; “Cumhurbaşkanlığı yazlık sarayı için Okluk Koyu'nda 40 bin ağacı kestirenlerin gözünün yaşına bakmayın” dedi. (İzmir/EVRENSEL)