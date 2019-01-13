Kaftancıoğlu: Kundaklama sonucu çıkan bir yangın olma ihtimali yüksek

İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde CHP’ye ait seçim aracı henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yandı. CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, olayla ilgili yaptığı açıklamada “Araç günlerdir park halinde. Kundaklama ihtimali çok yüksek. Soruşturmanın bir an önce tamamlanmasını istiyoruz” dedi.

CHP Çekmeköy İlçe Başkanlığı’na ait seçim aracı park halinde bulunduğu Çamlık Mahallesi’ndeki bir binanın önünde saat 02.00 sularında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı.

Fotoğraf: DHA

Yangının kısa sürede büyümesi sonucu araç tamamen kullanılamaz hale geldi. Aracın önündeki binaya da sıçrayan yangın, binada bulunan Saadet Partisi İlçe Başkanlığı’nın da dış cephesinde maddi zarara sebep oldu.

Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaparak çevredeki vatandaşlardan yangın hakkında bilgi aldı.

Fotoğraf: DHA

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, partisine ait seçim aracının yanmasıyla ilgili yaptığı açıklamada kundaklama ihtimali üzerinde durduklarını vurguladı. Kaftancıoğlu, “Çekmeköy İlçe Başkanlığımıza ait bu araç en az 2 gündür burada park halinde. Yani aracın iç aksamından kaynaklı bir yangın olma ihtimali neredeyse yok. Olay yerinde de görüldüğü gibi yangının çıktığı anlaşılan bölge, aracın park halinde bulunduğu konuma göre en kuytu en sapa noktası. Kundaklama sonucu çıkan bir yangın olma ihtimali çok yüksek duruyor. Olayın hiç vakit kaybetmeden aydınlatılması için emniyet güçlerine çağrıda bulunuyorum. Soruşturmanın sağlıklı gerçekleştirilmesi ve varsa yangınla ilgili sorumluların derhal bulunması için konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz” dedi. (HABER MERKEZİ)