Erdoğan, AKP'nin Sakarya adaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin Sakarya'daki 15 ilçe belediye başkan adayını açıkladı. 6 ilçede mevcut belediye başkanları yeniden aday gösterildi. AKP Cumhur İttifakı kapsamında Taraklı ilçesinde MHP'li adayı destekleyecek.

Ekrem Yüce'yi daha önce AKP Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya Spor Salonu'nda partisinin ilçe belediye başkan adaylarının açıklandığı toplantıya katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, tüm ilçelerde AK Parti'li belediye başkanının bulunduğu Sakarya'da Arifiye, Geyve, Karapürçek, Kocaali, Pamukova, ve Serdivan'da mevcut belediye başkanları yeniden aday gösterildi.

Böylelikle Adapazarı ilçe belediye başkan adayı Mutlu Işıksu, Akyazı ilçe belediye başkan adayı Bilal Soykan, Erenler ilçe belediye başkan adayı Fevzi Kılıç, Ferizli ilçe belediye başkan adayı İsmail Gündoğdu, Hendek ilçe belediye başkan adayı Ali Kemal Sofu, Karasu ilçe belediye başkan adayı İshak Sarı, Kaynarca ilçe belediye başkan adayı Murat Kefli, Sapanca ilçe belediye başkan adayı Özcan Özen, Söğütlü ilçe belediye başkan adayı Koray Oktay Özten oldu.

AKP , eski il başkanı Fevzi Kılıç'ı, eski Hendek ilçe başkanı Ali Kemal Sofu'yu, eski Karasu ilçe başkanı İshak Sarı'yı ve eski Kaynarca ilçe başkanı Murat Kefli'yi, belediye başkan adayı olarak gösterdi.

AKP TARAKLI'DA ADAY GÖSTERMEYECEK

AKP , Cumhur İttifakı kapsamında Taraklı ilçesinde aday göstermeyerek MHP'nin adayını destekleyecek. İbrahim Pilavcı, Cumhur İttifakı'nın adayı oldu.

Adaylar alfabetik sıraya göre şöyle:

Adapazarı: Mutlu Işıksu

Akyazı: Bilal Soykan

Arifiye: İsmail Karakullukçu

Erenler: Fevzi Kılıç

Ferizli: İsmail Gündoğdu

Geyve: Murat Kaya

Hendek: Ali Kemal Sofu

Karapürçek: Orhan Yıldırım

Karasu: İshak Sarı

Kaynarca: Murat Kefli

Kocaali: Ahmet Acar

Pamukova: Cevat Keser

Sapanca: Özcan Özen

Serdivan: Yusuf Alemdar

Söğütlü: Koray Oktay Özten

Toplantıda, MHP'nin açıklanan belediye başkan adayının ismi | Taraklı: İbrahim Pilavcı

Erdoğan'ın aday açıklamadan önce konuşmasından öne çıkanlar ise şöyle:

- "Bir cumhur ittifakı var ve bunun karşısında bir illet, zillet ittifakı var. Bunlara gereken dersi 31 Mart'ta vermemiz lazım."

- "Dört temel direk üzerinde Türkiye'yi yükselteceğiz dedik yola çıktığımızda. Neydi? Eğitim, sağlık, adalet ve emniyet."

- "Sadece seçmen kütüklerini sağlam bir şekilde takip ettiğimizde dahi yapacak çok işimizin olduğu ortaya çıkıyor. Bir önceki seçime göre ilçe değiştiren 1,5 milyon kişi içinden 222 bini AKP üyesi. Ayrıca bu seçimde 1 milyon gencimiz ilk defa oy kullanacak. Sakarya’da ilk defa oy kullanacak kişi sayısı 12 binden fazla. Şehre yeni gelen seçmen sayısı 16 bin 500 civarında.”

- "Seçmen kütüklerinde isimleri yer almayan üyelerimizin adreslerini bulup kayıtlarını yaptıracaksınız. Adres değiştirerek ilinize, ilçenize gelmiş üyelerinizle hemen irtibat kuracaksınız. Üyeniz olmayan vatandaşlarınıza da 'Hoşgeldin' ziyaretine gideceksiniz. Yeni oy kullanacak gençlerimizi partimize davet edeceksiniz.

-"Biz gittiğimiz her yerde eserlerimizle konuşuruz, CHP laf."

-“Bugün Karasu'da dev bir tesisin temellerini attık. By Kemal inşallah izlemiştir, izlememişse akşam haberlerinde falan izlesin.”

- “CHP belediyeciliğinde nefes alamıyorum, maaşımı alamıyorum, diyor. Grev, grev. CHP belediyeciliği bu. AKP belediyeciliğinde bunların hiçbiri yok.”

- BMC'ye Arifiye'deki tank palet fabrikasının işletmesini verdik, BMC buraya 50 milyon dolar yatırım yapacak, tankların en ileri modernizasyonu yapılacak. İşçiler işten çıkarılmayacak, özlük haklarında kayıp olmayacak. İsterlerse daha sonra Karasu'daki fabrikaya geçebilecekler.

- "Bu ülke ne çektiyse hazırcılıktan çekmiştir artık bu devri kapatıyoruz."

(HABER MERKEZİ)