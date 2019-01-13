Berlin’de on binler Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht'i andı

Berlin’de on binlerce kişi, 100 yıl önce katledilen Almanya işçi sınıfının öncüleri Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht’i Sosyalistler Mezarlığında yapılan törende andı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren ülkenin değişik kentlerinden gelen on binlerce insan ellerindeki kırmızı karanfilleri mezarlık anıtına bıraktı. Katledilişlerinin 100. yılı olması nedeniyle anmaya katılım, önceki yıllara göre çok daha yüksek oldu. Gün boyunca gelenlerin 100 bini aştığı tahmin ediliyor.

YÜRÜYÜŞE KATILIM YÜKSEKTİ

Her yıl Frankfurter Tor’dan Sosyalistler Mezarlığına kadar yapılan, savaşa ve yoksulluğa karşı gösteriye de katılım önceki yıllara göre fazlaydı. Çok sayıda antifaşist ilerici, sosyalist örgütün pankart ve bayraklarıyla katıldığı yürüyüşte Almanya Komünist Partisi (DKP), Sol Parti gibi örgütlerin yanı sıra değişik ülkelerden partiler de yer aldı.

Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu da (DİDF) 100. yıl olması nedeniyle bu yıl eyleme güçlü katılım gösterdi. Yürüyüş kolunda çok sayıda Sol Parti milletvekili yer aldı. En önde “Luxemburg-Liebknecht-Lenin: Hiçbir zaman unutulmayacaklar. Ayağa kalk ve karşı çık!” pankartının taşındığı yürüyüşte savaşa ve silahlanmaya karşı dövizlerin fazlalığı göze çarptı.

Ayrıca 100 yıl önceki Kasım Devrimi’nin 100. yılı da unutulmadı. Pek çok örgüt devrime göndermeler yapan pankartlar taşıdı.

Marşların da çalındığı yürüyüş kolu Sosyalistler Mezarlığına kadar devam etti.

MEZARLIKTA ANMA

Fotoğraf: Pelin Şener/Evrensel

Mezarlıktaki anmaya her yıl olduğu gibi bu yıl da tanınmış pek çok sima katıldı. Sol Parti Eş Genel Başkanları Katja Kipping ve Berd Riexinger, Meclis Grubu Eş Başkanları Sahra Wagenknecht ve Dietmar Barstch, Sosyalistler Anıtına birlikte çelenk koydu. Sol Parti eski başkanları Oskar Lafontaine ve Georg Gysi de anmada hazır bulundu.

Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu (DİDF) adına ise Genel Başkan Zeynep Sefariye Ekşi ve Yürütme Kurulu Üyesi Hüseyin Avgan mezarlığa çelenk bıraktı.

Anmadan bir gün önce ise çeşitli örgütler tarafından Berlin’de Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht’i anmak üzere toplantılar yapıldı. Junge Welt gazetesinin düzenlediği geleneksel Rosa Luxemburg Konferansı’na da değişik ülkelerden konuşmacılar katıldı.

Mezarlıktaki anma, gösteri ve toplantılar Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht’in Almanya’da savaşa, silahlanmaya, sosyal kısıtlamalara, ırkçılığa karşı mücadele edenler tarafından unutulmadığını bir kez daha gösterdi.

SPD SORUMLULUĞU ÜSTLENMEMEYE DEVAM EDİYOR

15 Ocak 1919’da Berlin’de dönemin iktidar partisi SPD’nin yönetimi ele almasından sonra komünistleri ortadan kaldırma planı çerçevesinde, Spartaküsler Birliği’nden gelen Almanya Komünist Partisi (KPD) yöneticileri Karl Liebknecht ve Rosa Luxemburg katledilmişti. Katliamda dönemin ordudan sorumlu bakanı olarak Gustav Noske’nin rol oynadığı sonra ortaya çıkmıştı.

Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht’in öldürülmesinin 100. yılı dolayısıyla Der Spiegel’de yer alan habere göre, SPD Genel Başkanı Andrea Nahles partisinin sorumluluğunu kabul etmeye yanaşmadı. Kasım Devrimi’nin 100. yılı dolayısıyla düzenlenen bir törende Nahles, SPD üyesi Gustav Noske’nin olayda sorumluluğunun olabileceğini kabul etmişti. (Berlin/EVRENSEL)