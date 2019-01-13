‘Tabip Odalarına açlık grevindekileri muayene izni verilsin'

Van, Hakkari, Mardin, Urfa, Muş, Batman, Bitlis, Diyarbakır, Ağrı, Siirt, Şırnak Tabip Odaları açlık grevlerine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada Tabip Odaları adına Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Şerif Demir konuştu.

Demir, Leyla Güven ile başlayan ve 20’ye yakın cezaevinde 226 kişinin devam ettiği açlık grevinin diğer cezaevlerine yayılma eğilimi gösterdiğini ifade ederek sorunun bir an önce çözülmesi gerektiği çağrısında bulundu.

HER AN ÖLÜMLER YAŞANABİLİR

Şerif Demir, açlık grevinde olanların sağlık durumlarını takip etmek için kurdukları heyetin, Diyarbakır Cezaevi savcısı ile yaptıkları görüşmenin Adalet Bakanlığı tarafından reddedildiğine dikkat çekerek “Tabip Odaları olarak, Diyarbakır Ceza İnfaz Savcısı ile bir görüşme gerçekleştirdik. Diyarbakır Ceza İnfaz Savcısı tarafından açlık grevi eylemini yapan mahpuslarla görüşme, bağımsız bir heyet tarafından sağlık durumlarını tespit ve muayene etme talebimiz Adalet Bakanlığınca uygun görülmemiştir. Muayene talebimizin olumlu karşılanmaması nedeniyle cezaevindeki tutsakların sağlık durumlarına ilişkin bilgileri, açlık grevcilerinin ziyaretçileri ve avukatlar aracılığıyla takip etmekteyiz. Aldığımız bilgiler doğrultusunda süresiz dönüşümsüz açlık grevinde kritik eşiğin aşıldığı, cezaevlerinde her an ölümlerin yaşanabileceğini öngörmekteyiz” dedi.

AÇLIK GREVİNDEKİLER SAĞLIKÇILAR TARAFINDAN TAKİP EDİLMELİ

HDP milletvekili Leyla Güven’in sağlık durumunun avukat görüşüne dahi çıkamayacak kadar kötüye gittiğine dikkat çeken Demir, sağlık çalışanları tarafından açlık grevinde olanların düzenli olarak takip edilmesi ve ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini söyledi. Demir, “Leyla Güven’in bitkin ve yorgun olduğu, avukat görüşüne dahi çıkamayacak derece yürümekte güçlük çektiği, ciddi kilo kaybı yaşadığı, görme bozukluğu olduğu, tansiyon düşüklüğü yaşadığı, eklem ve kas ağrıları çektiği, bulantı-kusma nedeniyle sıvı almada zorlandığı, ses ve gürültüye karşı hassasiyetinin olduğu ve özellikle son iki gün içerisinde enfeksiyon bulgusu olabilecek ateş yüksekliği şikayetlerinin olduğu ve avukat görüşmesine çıkamadığı ifade edilmektedir. Açlık grevinde olanların, ihtiyaçları olan su, tuz, şeker ve B1 vitamininin sağlanması, kendilerine bakamayacak duruma geldiklerinde refakatçilerinin olması, zor kullanmaktan kaçınılması gibi konular ekstra sağlık sorunları ortaya çıkmasını engelleyecektir” dedi.

ÖLÜMLERE TANIKLIK ETMEK İSTEMİYORUZ

Açlık grevlerinin takip edilmesi gerektiğini ifade eden Demir, “Geçmiş yıllarda acı örneklerini yaşadığımız açlık grevi eylemlerinin ölümlerle sonuçlanabilecek ağır sonuçları olmuştur. Bir kez daha ölümlere tanıklık etmek istemiyoruz. Bizler Bölge Tabip Odaları olarak başta hükümet ve ilgili bakanlıkların esas çabayı göstermesi gerekenler olduğunu belirterek tüm kurum ve kuruluşları açlık grevindeki tutsaklarda ölümler yaşanmadan çözüm için çaba harcamaya çağırıyoruz. Ölümlerin ve kalıcı hasarların tekrar yaşanmaması için herkesi duyarlı ve sorumlu olmaya, geç olmadan gerekli adımları atmaya davet ediyor, Adalet Bakanlığının başta tabip odaları olmak üzere insan hakları savunucularının açlık grevi yapılan cezaevlerini ziyaret ve muayene etmesine izin verilmesi talebimizi bir kez daha yineliyoruz” dedi. (Diyarbakır/EVRENSEL)