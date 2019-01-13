CHP PM Üyesi Kılıçaslan: HDP ile ittifak milli görevdir

CHP PM Üyesi Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan, HDP ile ittifak yapmanın milli bir görev ve milli politika olduğunu söyledi.

TV5'te Çağlar Cilara'nın konuğu olan Kılıçaslan'ın sözleri şöyle:

"Meşru zeminde herkesin politika yapmasını sağlamak bizim görevimizdir" diyen Kılıçaslan, "Sorunun şiddetsiz çözümünden yana olan unsurların önünü açmak zorundayız. Onları barışçıl çözümler için zorlamamız önlerini açmamız desteklememiz gerekiyor. Bu bizim milli görevimiz. Milli olmak böyle bir şey" ifadelerini kullandı.

Bu sırada Cilara'nın "Milli olmak HDP ile ittifak yapmaktır" şeklindeki soru ifadeli vurgusuna "Tabii ki öyle" yanıtını vererek: "Bu ülkenin kendi sorunlarını kendi halkının insanlarının farklılıklarıyla beraber çözmesidir. Yoksa zaten bu Amerika'nın, Rusya'nın ve İsrail'in oyunu haline gelmiyor mu? Neden biz sorunumuzu çözemiyoruz da emperyalizmin müdahalesine açık bir alan bırakıyoruz?" dedi. (HABER MERKEZİ)