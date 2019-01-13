Edremit Demokrasi Platformu yerel seçim forumu düzenledi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde yerel seçim için forum yapıldı. Edremit Demokrasi Platformu tarafından düzenlenen halka açık forumda yerel yönetim tartışıldı. Forumda, yerel örgütlemenin önemine vurgu yapıldı, ortak adaylar etrafından mücadele çağrısı yapıldı.

Şükrü Tunar Kültür Merkezinde gerçekleştirilen foruma dernekler 200 kişi katıldı. Divanın oluşmasının ardından platformun önceden hazırladığı broşürün okunmasıyla foruma başlandı. Konuşmak isteyen kurum ve kişiler divana isimlerini bildirdiler.

HALKIN ÖRGÜTLENMESİ GEREKİR

Forumda söz alan kurum temsilcileri konuştu. KESK adına konuşan Kemal Yadırgı, yerel yönetimlerin demokratik ve halkçı olmasının koşulunun halkın örgütlenerek belediye yönetimine katılması ve denetlemesi ile mümkün olduğunu söyledi. CHP Aday adayı Nevin Sayman Edremit’in doğa ve çevre sorunlarına ilişkin görüşlerini belirtti. İYİ Parti adına yapılan konuşmada Edremit’in altyapı ve üstyapı sorunları olduğu kaydedildi. Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Adına yapılan konuşmada, şeffaf, demokratik, cinsiyet eşitliğine dayanan ve aynı zamanda doğaya duyarlı bir yerel yönetim talebi dile getirildi. Tüketici Derneği adına konuşan Ali Uçar, yerel yönetim adaylarının parti genel merkezleri tarafından belirlenmesini eleştirdi.

EMEP adına konuşan Hıdır Yavuz, “Demokratik ve halkçı bir yönetim için ilkeler etrafında ortak adaylarla güçlerimizi birleştirmek zorundayız” dedi. Birleşik Haziran Hareketi adına konuşan Hasan Doğan, yerelden başlayarak, aşağıdan yukarıya doğru örgütlenmenin yaratılması gerektiğini belirtti. Edremit Çevre Platformu adına konuşan Kubilay Öztürk, Edremit’in doğasına yönelik yaşanan tahribatlara dikkat çekerek, “Yerel yönetimden madenlere karşı verilen mücadeleye destek bekliyoruz” dedi. Şahindere Mahallesi Muhtar Adayı Şaziment Egesoy, muhtar seçilmesi durumunda yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

KADINLAR YERELDE ÖRGÜTLENMELİ

Kadınlar adına söz alan Ömür İlgör, kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerine değinerek, buna karşı kadın meclisleri ile kadınların yerelde etkin olması gerektiğini söyledi. İlgör, “Dayanışma ve sığınma evleri açılmalı, kadını destekleyici politikalar oluşturulmalı, cinsiyet eşitliğine dayalı yerel yönetimler olmalıdır” diye konuştu. Erol Şirin ise, mahalledeki meclis aracılığıyla belediye üzerinde denetim yapabileceklerini de belirtti.

Emekli Belediye işçisi Ahmet Demirel, hakları için direnen işçileri selamlayarak, AKP hükümetinin grev yasaklarını hatırlattı. Yapılan konuşmaların ardından forum biterken, forumların ilçenin mahallelerinde sürdürüleceği ifade edildi. (BalıkesirEVRENSEL)