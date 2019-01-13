İzmir'de işçi toplusözleşme hakkının peşinde

Metehan UD

İzmir

İzmir’de Genel-İş üyelerinin toplusözleşme ile ilgili yapmak istedikleri eyleme yönelik saldırının ardından işçilerin direnişi ve kararlılığı sonucu İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları Genel-İş’in yetkisine yaptıkları itirazı geri çekeceklerine dair bir belge imzaladı. Bunun üzerine Genel İş İzmir 2 No’lu Şube temsilciler kurulu iş yavaşlatma ve iş bırakma eylemlerini bir hafta erteleme kararı aldı. Şube Başkanı Arif Yıldız “İtirazın geri çekilmemesi durumunda İzmir’i daha gergin bir ortam bekliyor” dedi.

Genel-İş İzmir 2 No’lu Şube geçtiğimiz cuma günü İzmir Büyükşehir Belediyesinin İZENERJİ’deki yetkisine yaptığı itirazı geri çekmesi için büyükşehirin başkanlık girişinde basın açıklaması yapmak istemiş ancak emniyet işçilere biber gazı ve coplarla sert müdahalede bulunmuştu. 8 işçi gözaltına alınırken çok sayıda işçi de polisin müdahalesi ile yaralanmıştı. Saldırı üzerine Genel-İş üyesi işçiler İzmir genelinde iş bırakmış, çöp kamyonları, otobüsler, iş makineleri şoförleri bulundukları yerde kontak kapatmıştı.

Cuma akşamı eylem sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları ile Genel-İş temsilcileri yetki itirazı ile ilgili bir araya geldi. Karşılıklı olarak imzalanan ön protokolle büyükşehir bürokratları İZENERJİ’nin yetkisine yaptıkları itirazı geri çekeceklerini taahhüt etti ve bir haftalık süre istedi. Bürokratlar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile görüşecek.

Gelişme üzerine Genel-İş İzmir 2 No’lu Şube hafta sonu işyeri temsilcilerini topladı. Temsilciler kurulu toplantısında büyükşehirin adımı değerlendirildi ve pazartesi gününden itibaren başlaması planlanan 2 saatlik iş bırakma eylemi ile 17 Ocak Perşembe günü gerçekleşecek olan yarım gün iş bırakma eylemi bir hafta ertelendi. Bu hafta içinde itiraz geri çekilmezse gelecek haftadan itibaren eylemler başlayacak.

‘BÜYÜKŞEHİR HATA YAPTIĞINI BİLİYOR’

Evrensel'e konuşan Şube Başkanı Arif Yıldız, “Biz bugün de 2 ay sonra da 10 yıl sonra da Çalışma Bakanlığına yetki için başvurduğumuzda bize iş kolumuzdaki işçi sayısına göre yetki verilecek. Büyükşehir bürokratları ile hukukçuları bunu çok iyi biliyor ve aldıkları yanlış kararın da arkasında durarak bu işi sürdürmeye çalışıyorlar. 3 aylık süreçte defalarca görüştük En son geçen hafta DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan genel merkez yöneticileri ile birlikte Kocaoğlu ile görüştük. Kocaoğlu, yetkiyi geri çekeceğine dair talimat verdi ama üzerinden bir hafta geçti maalesef ki bir adım atılmadı” dedi.

‘SORUMLUSU YETKİYE İTİRAZ EDENLERDİR’

Yapılan polis müdahalesine de değinen Yıldız şunları söyledi: “AKP iktidarının son 16 yıllık süreçte hakkını arayan işçilere nasıl zorbalıkla müdahale ettiğini bir kez daha yaşadık. Biz bu sorunun masa başında çözülmesi için sendika olarak elimizden gelen katkıyı sunduk. Bugün bu adımı atmayarak işleri bu noktaya getiren işverenin ta kendisidir. Son görüşmede bize bir kez daha söz verildi. Biz de eylemlerimizi iptal etmeme ama erteleme kararı aldık. İşveren yine bu konuda samimi durmazsa aldığımız eylem kararlarını harfiyen yerine getireceğimizi, yaşanan gergin ortamdan daha fazla gergin ortam olacağını söyledik. Bizim derdimiz üzüm yemek bağcıyı dövmek değil.”

‘SINIF DAYANIŞMASI HAYAT BULDU’

Diğer şubelerin verdiği destekle de ilgili Yıldız, “Ciddi anlamda bütün Genel-İş şubelerimiz katkı sundu. Başta Karabağlar, Çiğli, Konak, Bornova, Bayraklı, İZELMAN olmak üzere bütün işçilere, şube başkanlarına, yönetim kurullarına temsilci arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Alanlarda attığımız ‘Yaşasın sınıf dayanışması’ sloganının altını bir kez daha doldurduk. İşveren önümüzdeki günlerde bu sorunu çözmezse bu dayanışma örneğinin daha fazlasını ileriki günlerde göreceklerdir. İzmir’i her tarafını kilitleyebileceğimizi cuma günü göstermiş olduk. İşverenimize bu mesajı vermek istiyoruz” dedi.

‘AKP'YE OY VERMEYECEĞİZ, CHP'NİN DE ARKA BAHÇESİ DEĞİLİZ’

“Kesinlikle kimsenin eylemlerimizi siyasi olarak başka yere çekmesin” şeklinde uyarıda bulunan Yıldız şunları söyledi: “Önümüzde bir yerel seçimlerin sıkıntıya düşmemesi için 90 gündür bekleyen biziz. Biz DİSK ve Genel-İş olarak işçiden ve emekçiden yana belediye başkan adaylarını destekleyeceğimizi açık açık söyledik. Biz burada sendika ve işçiler olarak AKP’nin adaylarına destek vermeyeceğiz çünkü Türkiye genelinde işçilere yaşattıklarını çok iyi biliyoruz. Biz yine 31 Mart seçimlerinde gereken tepkimizi ortaya koyacağız, AKP'li adayların kazanmaması için ama hiçbir siyasi parti de bizi arka bahçesi olarak görmesin. İşçinin karşısında olanın da karşısında olacağımızı herkes bilsin. Bizim ne CHP ile ne de CHP'nin adayı ile bir sorunumuz yok. Bizim tek derdimiz ekmeğimizi büyütmek ve sendikamızın toplusözleşme yetkisinin tanınması.”

BÜYÜKŞEHİR KHK'LILAR TİS'E DAHİL EDİLMESİN İSTİYOR

Hükümetin kamuda çalışan taşeron işçiler için çıkardığı kanun hükmünde kararname ile birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesinde çalışan yaklaşık 800 Altaş ve Denizay taşeron işçisi büyükşehirin İZENERJİ Şirketine geçirildi. İZENERJİ'deki işçi sayısı 5 bini aştı. İZENERJİ'de örgütlü Genel-İş İzmir 2 No’lu Şube geçtiğimiz yılın eylül ayında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına başvurarak yetki belgesi aldı ancak İzmir Büyükşehir Belediyesi KHK’li işçilerin sözleşme kapsamına alınmasını kabul etmedi ve yetkiye karşı İş Mahkemesinde iptal davası açtı. Büyükşehir belediyesi KHK’li işçilerin taşeron anlayışında çalışmasını isterken Genel-İş KHK’li işçilerin de iş güvenceli ve toplusözleşmeli çalışmasını istiyor. Genel-İş’in örgütlü olduğu birçok belediyede KHK’li işçiler sözleşme kapsamına alındı. Büyükşehir itirazını geri çekmezse mahkeme sonuçlanana kadar sözleşme başlayamayacak. Büyükşehirin daha önce İZELMAN'ın yetkisine yaptığı itirazın sonuçlanması 13 ay sürmüştü. Genel-İş İzmir 2 No’lu Şube 6 dönemdir İZENERJİ'de toplusözleşme imzalıyor.