İzmir Büyükşehir'den geri adım: İtirazı geri çekeceğiz

Metehan UD

İzmir

İzmir’de Genel-İş üyelerinin toplusözleşme ile ilgili yapmak istedikleri eyleme yönelik saldırının ardından işçilerin direnişi ve kararlılığı sonucu İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları Genel-İş’in yetkisine yaptıkları itirazı geri çekeceklerine dair bir belge imzaladı. Bunun üzerine Genel İş İzmir 2 No’lu Şube temsilciler kurulu iş yavaşlatma ve iş bırakma eylemlerini bir hafta erteleme kararı aldı.

Genel-İş İzmir 2 No’lu Şube geçtiğimiz cuma günü İzmir Büyükşehir Belediyesinin İZENERJİ’deki yetkisine yaptığı itirazı geri çekmesi için büyükşehirin başkanlık girişinde basın açıklaması yapmak istemiş ancak emniyet işçilere biber gazı ve coplarla saldırmıştı. 8 işçi gözaltına alınırken çok sayıda işçi de yaralanmıştı. Saldırı üzerine Genel-İş üyesi işçiler İzmir genelinde iş bırakmış, çöp kamyonları, otobüsler, iş makineleri şoförleri bulundukları yerde kontak kapatmıştı.

Cuma akşamı eylem sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları ile Genel-İş temsilcileri yetki itirazı ile ilgili bir araya geldi. Karşılıklı olarak imzalanan ön protokolle büyükşehir bürokratları İZENERJİ’nin yetkisine yaptıkları itirazı geri çekeceklerini taahhüt etti ve bir haftalık süre istedi. Bürokratlar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile görüşecek.

Gelişme üzerine Genel-İş İzmir 2 No’lu Şube hafta sonu işyeri temsilcilerini topladı. Temsilciler kurulu toplantısında büyükşehirin adımı değerlendirildi ve pazartesi gününden itibaren başlaması planlanan 2 saatlik iş bırakma eylemi ile 17 Ocak Perşembe günü gerçekleşecek olan yarım gün iş bırakma eylemi bir hafta ertelendi. Bu hafta içinde itiraz geri çekilmezse gelecek haftadan itibaren eylemler başlayacak.